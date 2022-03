Marcell Jacobs destrona a Coleman y se corona también como el rey de la pista cubierta

El italiano Marcell Jacobs, campeón olímpico de 100 metros, extendió su gobierno de la velocidad mundial a los 60 en pista cubierta batiendo por tres milésimas, con 6.41 -récord de Europa- al estadounidense Christian Coleman, plusmarquista mundial (6.34) y defensor del título, que a su vez batió por tres centésimas a su compatriota Marvin Bracy.

Three thousandths of a second ??



100m Olympic champion Lamont Marcell Jacobs takes gold in the men's 60m final after just edging out Christian Coleman at the finish



Canada's Bolade Ajomale finished seventh pic.twitter.com/k6MxX7iORE