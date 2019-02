Marcelino: "La relajación siempre es mala compañera de viaje"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado este miércoles que la relajación "siempre es mala compañera de viaje" y que por ello pedirá a sus jugadores que respeten al Celtic en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, este jueves en Mestalla, tras la victoria por 0-2 lograda en la ida en Celtic Park.

"La relajación siempre es una mala compañera de viaje, la mentalidad del equipo debe ser ganar independientemente del partido anterior. Vamos a intentar por todos los medios convencer a los jugadores de que el máximo esfuerzo y la máxima concentración es el camino para lograr un buen resultado, que es lo que queremos, y estar en la siguiente fase", manifestó en rueda de prensa.

Por ello añadió que no quiere pensar en que está ya todo hecho. "Tendremos en cuenta los esfuerzos acumulados y el que tendremos que hacer el domingo, pero dando prioridad al partido inmediato. Al tener una ventaja importante, hay que confirmarla y estar en la siguiente fase", aportó.

"No creo que la eliminatoria esté decidida, creo que la tenemos favorable fruto de un buen trabajo pero tenemos que tener el máximo y absoluto respeto por el rival. No queremos una sorpresa y la mejor manera de evitarla es acercarnos a nuestro máximo rendimiento y respetar la capacidad del rival", apostilló.

Y es que cree que el Celtic tiene una filosofía de juego clara y que no la variarán. "Si no pudo llevarla a cabo con mayor efectividad fue por el buen trabajo y organización y compromiso del Valencia. Los momentos en los que metimos los goles tuvieron incidencia. Creíamos que el Celtic allí iba a ser peligroso y si no lo fue, fue por nuestro trabajo", celebró.

"Allí vivimos un gran ambiente, aquí estamos acostumbrados a vivirlo. Solo tenemos que dar las gracias a la afición por el comportamiento que están teniendo toda la temporada, seguro que va a haber buen ambiente, es lógico que el horario es bastante más incómodo, pero puede suceder en esta competición", comentó sobre qué espera de Mestalla.

Luego reiteró que el objetivo es llegar lo más lejos posible en la Liga Europa y seguir mejorando en LaLiga. "Poco más podemos pedir en cuanto a esfuerzo, intensidad, llegada y dominio sobre el rival, intentaremos acumular ese esfuerzo, traducirlo en goles y dar una satisfacción a la afición", afirmó.

"Dani está acostumbrado y por sus cualidades físicas a jugar de forma repetida, hemos visto que jugó tres partidos a la semana sin bajar en su rendimiento. Tenemos la baja de Kondogbia y veremos por qué opción nos decantamos, ya que Coquelin viene jugando desde enero con molestias musculares", comentó sobre cómo ve a algunos de sus jugadores.

: ""

Por su parte, el mediapunta ruso Denis Cheryshev aseguró que es bueno para el equipo 'che' que exista una competencia sana. "Tanto Guedes como yo podemos jugar en diferentes posiciones, es bueno y nos hace crecer a todos", comentó sobre la vuelta del portugués y sobre cómo le puede afectar.

Del rival, aseguró que el Celtic es "peligroso". "Creo que van a venir muchos aficionados. Jugamos en casa y queremos demostrar que podemos y queremos seguir adelante en esta competición", indicó Cheryshev al respecto.

El futbolista ruso insistió en la buena dinámica del Valencia durante las últimas semanas, remontando el vuelo. "El equipo está haciendo buenos partidos, el domingo nos faltó el gol y saldremos con la convicción de seguir adelante", aseguró finalmente.