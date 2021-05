Marc Tur conquista los 50km marcha en el Campeonato de Europa por equipos con mínima olímpica

El balear Marc Tur, dos veces campeón de España de 50 km marcha, consiguió este domingo la victoria en el campeonato de Europa por equipos de Podebrady (R.Checa) y con un tiempo de 3h47:40, marca personal, logró la mínima olímpica para los Juegos de Tokio.

Lo que acaba de hacer @turmarc en los 50km marcha de #Podebrady2021



�� Ganar

➡️ Marca personal (3:47.40)

➡️ Mínima olímpica

➡️ 10º mejor marca ����

➡️ 2º���� que gana los 50km (tras Chuso)

➡️ 2º���� que logra podio indiv. (tras Chuso)



¡CON 26 AÑOS! #EspañaAtletismo#PasiónPorCompetirpic.twitter.com/SESzS4Vu4g — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) May 16, 2021

Le acompañaron en el podio el finlandés Aleksi Ojala (3h48.25) y el italiano (3h49:52), que también lograron la mínima olímpica.

"He disfrutado mucho la última vuelta, cuando ya vi que ganaba y hacía la mínima olímpica. Me he encontrado muy bien, no he tenido crisis en ningún kilómetros, pero no me imaginaba que pudiera hacer esta marca. Mi mejor regalo este año", comentó Tur ante las cámaras.

Vigésimo en la edición anterior del campeonato, Marc Tur, de 26 años, discípulo de José Antonio Quintana, culminó a 7 km de meta una larga persecución del alemán Kark Junghanns, que por delante había hecho competición aparte desde el primer kilómetro.

Marc Tur es el segundo español que gana esta prueba. Antes que él sólo lo había hecho -y por tres veces- Jesús Ángel García Bragado.

El campeonato de Europa de marcha por equipos (antigua Copa de Europa), se presentaba decisivo para obtener las plazas olímpicas, para las que se exige una mínima de 3h50:00.

Con 51 años, García Bragado, preseleccionado para los Juegos Olímpicos (que serían los octavos para él) por su octavo puesto en los Mundiales de Doha 2019, tenía por objetivo alcanzar la mínima o al menos una marca que le llevara a Tokio por ránking mundial. Su mejor crono este año procedía del Campeonato de España de febrero en Sevilla (4h04:36).

El madrileño pisaba terreno conocido, 25 años después de su debut en La Coruña. A sus espaldas, 11 actuaciones y 7 podios. Esta vez terminó en el vigésimo puesto, como segundo español, con una marca de 4h01:14 que le servirá para adelantar en el ránking.

La salida de los 50 km hombres y los 35 km mujeres se dio a las 8 de la mañana, con 11 grados de temperatura y 81 por ciento de humedad. El alemán Karl Junghanns, subcampeón de Europa sub-23 de 20 km en 2017, se fue por delante desde el primer km. Pasó el décimo en 45:38, con 34 segundos de ventaja sobre un trío perseguidor formado por el italiano Marco de Luca, el ucraniano Ihor Lavan y el alemán Nathaniel Seiler. A 40, segundos marchaba Marc Tur, cuarto.

A mitad de recorrido Junghanns acreditaba un parcial de 1h54:02, con poco más de un minuto sobre un trío formado por Tur, Seiler y el polaco Jakub Jeloneck.

El alemán pasó por el km 40 en 3h01:46, con Tur segundo, minuto y medio por detrás, y el finlandés Aleksi Ojala tercero (3h03:33). Manuel Bermúdez marchaba decimosexto (3h03:38), José Ignacio Díaz vigésimo (3h00:40) y García Bragado a continuación (3h01:50).

Pero a en cuanto se rebasó el "muro" de los 40 km, el balear empezó a comerle el terreno al alemán, que a 8 km del final sólo tenía medio minuto de margen, el mismo que separaba a Tur de Ojala.

El adelantamiento se produjo sólo un km después y en el 45 Tur había logrado una ventaja de 33 segundos sobre el alemán y 52 sobre el italiano Andrea Agrusti, que progresaba por detrás. El español tuvo margen para disfrutar en la última vuelta antes de abrazarse con su entrenador y enarbolar la bandera española.

Mar Juárez, cuarta en 35 km con marca personal (2h52:44)

La barcelonesa Mar Juárez se ha clasificado cuarta, con marca personal del 2h52:44, en la prueba de 35 km de los Europeos de marcha por equipos, que se disputan este domingo en la ciudad checa de Podebrady.

La victoria individual fue para la griega Antigoni Drisbioti, que con un tiempo de 2h49:55 precedió en la meta a las italianas Eleonora Giorgi (2h51:05) y Lidia Barcella (2h51:50).

Chamosa terminó decimotercera con 2h57:51, mejor marca española sub-23 de la historia, rebajando en 31 segundos su registro personal anterior.