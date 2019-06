Lydia Valentín, Sergio Rodríguez y Javier Gómez Noya comparten con Bridgestone su cuenta atrás para Tokyo 2020

La halterófila Lydia Valentín, el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez y el triatleta Javier Gómez Noya han participado este jueves en 'Camino a Tokyo 2020', un evento celebrado por la compañía Bridgestone para conocer de primera mano su cuenta atrás hacia los Juegos Olímpicos de la capital japonesa.

Bridgestone, líder mundial en la fabricación de neumáticos y productos derivados del caucho, es Socio Olímpico y Paralímpico a escala mundial hasta 2024. Así, la compañía ha reunido a estos tres deportistas españoles con el embajador de Japón, Masashi Mizukami, junto a representantes de los Comités Olímpico y Paralímpico.

Valentín, Rodríguez y Gómez Noya, embajadores de la campaña 'Persigue tu sueño, supera los obstáculos', han acudido a un acto que ha tenido lugar en la residencia del embajador japonés en Madrid, dando con ello el pistoletazo de salida para Tokyo 2020.

Contando desde este jueves 20 de junio, faltan 400 días para la ceremonia inaugural de los próximos JJ.OO., que se celebrará el 24 de julio de 2020 en el Estadio Olímpico de la capital nipona y que se espera que sean los Juegos más innovadores, sostenibles y eficientes de la historia.

Por su parte, Masashi Mizukami ha comentado que estos Juegos "acercarán aún más España con Japón" en aspectos diplomáticos. "Muchos españoles verán por la televisión las diferentes competiciones y estoy seguro de que algunos viajarán incluso a Japón", ha dicho antes de añadir que "es una gran alegría que empresas japonesas como Bridgestone estén en primera línea apoyando los Juegos de Tokio".

"IR PASO A PASO"

Valentín, tres veces medallista olímpica (plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río de Janeiro 2016), además de bicampeona mundial y tetracampeona europea, ha asegurado que su mente "está pensando ahora en hacer un buen Mundial e ir paso a paso" para llegar a Tokio en su "mejor estado físico y mental, y darlo todo".

Además, ha recordado que en 2015 sufrió una lesión que puso en peligro su participación en Río. "Me hizo darme cuenta de que soy mucho más fuerte por dentro que por fuera, porque deseaba tanto estar allí que pude trabajar mi lesión y cambiar el chip para llegar a las Olimpiadas. Un obstáculo de este tipo verdaderamente define y marca a una persona. Lo más importante es estar motivado, tener claro cuál es tu objetivo y no tirar nunca la toalla", ha agregado.

Para Gómez Noya, pentacampeón del mundo y medalla de plata en Londres 2012, "hay que aspirar siempre al máximo" en la cita del 2020. "Pero también hay que ser realista y la competición al final te pone en tu sitio. Pero si tú mismo no piensas que vas a ganar, no puedes hacerlo. Hay que ser optimista y trabajar para conseguirlo", ha señalado.

El triatleta gallego también es un referente de 'Héroes del día a día', programa motivacional de Bridgestone para personas que se han visto afectadas por adversidades personales. Desde mayo, está dando apoyo a diez personas que se preparan para correr su primera carrera de diez kilómetros. "Estoy en pleno proceso de clasificación para conseguir mi objetivo de llegar a Tokyo 2020", ha afirmado.

"LO QUE MÁS VALORAS ES EL CAMINO"

Mientras, el 'Chacho' Rodríguez ha relatado sus nervios en las anteriores citas olímpicas. "Muchas veces hay momentos muy complicados en nuestro día a día y, al final, lo que más valoras es el camino y lo que has conseguido", ha dicho el actual jugador del CSKA de Moscú y dos veces medallista olímpico (plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016).

"Lo más importante es ser positivo; habrá momentos malos que tienes que afrontar lo mejor posible. Pero todos los momentos no tan buenos que he tenido en mi carrera me han ayudado a ser mejor y a conseguir una experiencia que me ha permitido superar los obstáculos que me he ido encontrando después", ha admitido el base canario.

José Enrique González, vicepresidente de Bridgestone en la Región Suroeste de Europa, ha destacado en su discurso que "patrocinar los Juegos Olímpicos nos ayuda a hacer realidad nuestro compromiso de mejorar la forma en que las personas se mueven, viven, trabajan y disfrutan".

"En esta ocasión, además, el honor de apoyar el evento deportivo más importante del mundo es doble: por nuestra herencia japonesa y por la oportunidad de apoyar a tres grandes del deporte español como son Lydia, Javier y Sergio", ha apostillado González.