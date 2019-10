Lydia Valentín: "Ser la abanderada en Tokio sería lo máximo, pero por justicia tiene que ser Craviotto"

La halterófila Lydia Valentín ha declarado este jueves que ser la abanderada del equipo española en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 sería "lo máximo", aunque ha admitido que, a pesar de ser "muy competitiva" y querer ganar siempre, por jerarquía de medallas el honor le correspondería al piragüista Saúl Craviotto.

"Me encantaría llegar al podio y ser la abanderada sería lo máximo. Soy muy competitiva, siempre quiero ganar todo. Yo soy la única española femenina que tiene tres medallas en tres Juegos diferentes. Mireia (Belmonte) tiene dos en Londres, a Pekín fue y no tiene. Saúl sí tiene cuatro medallas en tres Juegos diferentes, por justicia el abanderado tiene que ser Saúl", subrayó Valentín en el foro 'Camino a Tokio' organizado por AS, Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL) y Patrocina Un Deportista.

Lydia Valentín, en contra de que Sergio Ramos sea el abanderado español La haltera española ha retuiteado y dado me gusta a varios tweets en los que se pide que ella o Craviotto sean abanderados y no Sergio Ramos. 16 oct 2019 - 13:01

La campeona del mundo, que recibió sus medallas ganadas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Pekín 2008 después de que se descubriera que las supuestas galardonadas habían competido dopadas, recalcó que el "deporte limpio" es el único estilo de deporte que existe y no tiene que considerarse "excepcional".

"Yo me considero campeona olímpica en Londres 2012 y subcampeona en Pekín 2008. Esas personas no son deportistas porque no respetaron el reglamento. Además ellas no querían devolver las medallas. Los deportistas que hicieron eso saben que se habían dopado, pero dicen que iban en las mismas condiciones que el resto, insinuando que todo el mundo iba dopado", añadió.

No obstante, recalcó que no quiere pensar en "lo que pasó en 2012", sino "mirar hacia Tokio 2020". "Sé que hubiese sido un cambio brutal haber recibido el premio en su momento y que todo hubiese sido diferente, pero prefiero centrarme en conseguir la clasificación para los Juegos", subrayó

La berciana, que en septiembre se proclamó subcampeona mundial en Pattaya (Tailandia), confirmó que competirá en la categoría de 76 kilos en los Juego Olímpicos. "Yo me siento muy feliz con la plata en ese campeonato del mundo, es increíble que por un kilo no conseguí el oro, pero me quedo con que se están haciendo las cosas bien y es lo importante", resumió.

Valentín consideró "increíble" que una española haya conseguido el título de mejor levantadora dentro de un deporte "minoritario". "Lo he conseguido todo en mi deporte y lo he puesto en el panorama, ahora todo el mundo sabe lo que es la halterofilia", expresó.

Además, confesó que le encantaría recibir el Premio Princesa de Asturias, añadió que, aunque se siente reconocida dentro del mundo del deporte, considera "fundamental" la difusión de los medios de comunicación en deportes no tan conocidos.

Finalmente, reconoció que no ve negativo que el fútbol forme parte de los Juegos Olímpicos. "El fútbol también es deporte. Yo no veo mal que esté porque también es deporte y a la gente le gusta. Te puede gustar el fútbol y también la halterofilia", explicó, en referencia a la posibilidad de que Sergio Ramos fuera a Tokio y resultara ser el abanderado español.