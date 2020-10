Lydia Valentín: "No me obsesiona saber cómo serán los Juegos, pero sí que se celebren"

Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia en Londres 2012, declaró este jueves que no está obsesionada con saber cómo serán los Juegos de Tokio en 2021 y admitió que, actualmente, no se pone en el escenario de una posible cancelación del mayor evento deportivo a nivel internacional.

La deportista berciana reconoció que estos últimos meses los ha vivido "con sentimientos encontrados" por todo lo que conlleva la pandemia derivada de la COVID-19.

"Cuando nos fuimos del Centro de Alto Rendimiento nos decían que serían dos o tres semanas. En ese momento me entró una especie de ansiedad porque pensaba en entrenar para los Juegos y para un deportista no es nada bueno la incertidumbre", dijo Valentín, que ahora, unos meses después de iniciada la pandemia, está centrada en Tokio.

"Me imagino unos Juegos y si se hacen con o sin publico no depende de mí y no le doy muchas vueltas. Espero que se puedan realizar por los deportistas y voy día a día. Adelantarme a lo que pueda pasar no es bueno porque puede hacer que me frustre por el camino", confesó.

"No me pongo en el peor de los casos. Si no se celebrasen los Juegos no voy a ser la única a la que le afecte. Antes está el Europeo, un evento que será diferente, obviamente, pero porque la situación es diferente. No me obsesiona saber como serán los Juegos pero sí que se celebren", aseguró.

La triple medallista olímpica en halterofilia desveló que estos últimos meses está "entrenando más suave" debido a que no tiene una fecha fija de vuelta a la competición.

"El confinamiento me ha afectado, no he entrenado al mismo nivel y estoy midiéndolo todo bastante para poder llegar bien a los Juegos. Nunca he estado tanto tiempo sin competir o sin tener el foco en algo. Ahora lo mido por experiencia, desde los 15 años hago deporte y sé lo que viene bien y lo que no. Dejar las cosas al azar no es bueno", confesó.

Lydia Valentín también habló sobre la crisis que se vive en la Federación Internacional de Halterofilia después de que la presidenta, la estadounidense Ursula Papandrea, fuese relevada en el cargo por el tailandés Intarat Yodbangtoey en una reunión convocada a espaldas de aquella.

Tailandia es uno de los países que están sancionados por dopaje y que con este cambio en la Ejecutiva podría ver cómo se cambian los criterios de selección para Tokio.

"Tenemos una situación complicada. Espero que se pueda resolver de la mejor manera, pero sabiendo que solo hay una halterofilia y es la halterofilia limpia", declaró Valentín, que reconoció que esta situación de inestabilidad "frustra".

Aparte del tiempo que dedica al deporte, Lidia Valentín también sigue volcada en campañas solidarias como "Dedícate un minuto', de Ausonia y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que tiene como objetivo apoyar la investigación, clave para lograr tratamientos más eficaces que mejoren y aumenten la esperanza de vida de las mujeres que tienen esta enfermedad.

"Esto es una carrera de fondo contra el cáncer de mama, en la que todas las mujeres, de una u otra forma, han corrido algún tramo para tratar de vencer esta enfermedad. Hay que tratar de llevar hábitos de vida saludables como seguir una dieta mediterránea, hacer ejercicio regularmente y no fumar ni beber para incidir significativamente en mejorar la calidad de vida", concluyó.