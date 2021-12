Luto en la NFL por el fallecimiento del ex jugador Demaryius Thomas a los 33 años

Demaryius Thomas, exjugador de la NFL y ganador de una Super Bowl con los Denver Broncos, murió este jueves a los 33 años en Roswell (Georgia, EE.UU).



"Estamos devastados y con el corazón completamente roto por el repentino y trágico fallecimiento de Demaryius Thomas", dijeron los Broncos en un comunicado.



El periódico The Atlanta Journal-Constitution señaló que, según fuentes policiales de Roswell, el exjugador fue encontrado sin vida en su domicilio.



"La información preliminar es que su muerte proviene de un problema médico y nuestros investigadores no tienen en estos momentos razones para pensar lo contrario", dijo el portavoz policial Tim Lupo en un email recogido por The Atlanta Journal-Constitution.

Tras destacar en su época universitaria con Georgia Tech, Thomas jugó de 2010 a 2018 como wide receiver (receptor abierto) de los Broncos, con quienes conquistó la Super Bowl de la temporada 2015 al derrotar a los Carolina Panthers.



Brilló en su época en los Broncos bajo las órdenes del quarterback Peyton Manning y fue elegido en cuatro ocasiones para el Pro Bowl (el All-Star de la NFL).



Después de su etapa en los Broncos, Thomas también jugó para los Houston Texans y los New York Jets antes de retirarse en 2019.



Los Broncos describieron hoy a Thomas como "uno de los mejores jugadores en la historia de esta franquicia" y dijeron que su huella se extendió más allá del campo por su implicación social y su trabajo comunitario.

The NFL family mourns the tragic loss of Demaryius Thomas and we extend our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/rAXYguAUy1