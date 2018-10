Luis Enrique: "Lo que nos da la clasificación es la victoria"

"Aparecerán movimientos y el entrenador tiene que saber gestionar"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, dejó claro que no habrá sitio para especular este lunes ante Inglaterra, con el "objetivo de ganar" y lograr la clasificación para la 'Final Four' de la Liga de Naciones, y se mostró encantado con el clima "positivo" pero preparado para "gestionar" tempestades.

"Uno siempre piensa que todo va a salir bien, para eso se trabajar, pero tranquilos que seguro que en poco espacio de tiempo aparecerán movimientos y el entrenador tiene que saber gestionar esto. Estamos acostumbrados a sufrir diferentes situaciones pero evidentemente son mucho más agradables las positivas", apuntó.

El técnico de 'La Roja' compareció en rueda de prensa en la previa a la cuarta jornada del Grupo 4 de la División A, donde España se medirá a los ingleses en el Benito Villamarín. "Tengo la idea típica antes de un partido de esta magnitud. Preparar de la mejor manera y con las dudas típicas de saber si el rival va a jugar de una manera u otra, porque han cambiado con respecto al Mundial", afirmó.

España cuenta con seis puntos por uno de Inlgaterra y Croacia, a quien goleó 6-0 en la ida, por lo que sumar un punto supondría la clasificación virtual. "Lo que nos da la clasificación es la victoria. Los otros resultados ni los contemplamos. Nuestro objetivo es ganar, tratar de superar al rival. Inglaterra además de ser un equipo muy joven, está haciendo las cosas bien. Nos interesa la victoria pero no por pensar en convocatorias en el futuro", comentó.

"Fácil no es fácil. Estoy preparado para las situaciones positivas pero para cualquier otra situación. Adaptado perfectamente a lo que es la selección, a tener una semana de trabajo con los jugadores y otras de vídeo, despacho y viajar. Soy un novato en esta parte del trabajo como seleccionador pero contento con lo que tenemos", añadió.

'Lucho' se refirió a dos virtudes en especial de los ingleses. "Es una de las virtudes (el balón parado) y le sacó mucho provecho en el Mundial. Ahí tenemos que estar atentos, son muy potentes. Intentaremos jugar lejos de nuestra portería, tener el balón. Las transiciones son otra de sus virtudes. Es un equipo diferente, una selección mejorada y que va en una línea ascendente", dijo.

Además, dejó varios elogios a su homólogo Gareth Southgate. "Me gusta como seleccionador y el fútbol que propone. Por historia Inglaterra no es demasiado de posesión pero intenta jugar el balón y se adapta a los jugadores que tiene. Me gusta en la manera que se expresa e interpreta el fútbol. Le han renovado y le deseo que mañana no, pero que tenga mucha suerte", afirmó.

El técnico asturiano se refirió al regreso de la selección al Villamarín 23 años después. "Muy bien, es muy bonito estar en Sevilla, con el apoyo del público al 100%. Es lo que necesitamos mañana, es básico para nosotros. Sevilla siempre ha sido una ciudad mítica y muy especial", explicó, afirmando que tiene "muy claro" el once y la delantera para mañana, pero no "el futuro".