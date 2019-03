Luis Enrique: "Me encantaría tener un once fijo, pero eso ahora es irreal"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, reconoció que le gustaría tener "un once fijo" ahora que comienza la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, pero dijo que es algo "irreal", de ahí que haya probado con más de 40 jugadores en sus cuatro primeras convocatorias como técnico nacional.

"No tengo ninguna premura, ni ninguna prisa. Está claro que me encantaría tener un once y 23 jugadores fijos siempre, pero este es un proceso largo. Esa evolución no se hace en una semana, con la diferencia de que ahora ya no son test para probar. Ahora tenemos que conseguir resultados para llevar a la selección a la próxima Eurocopa", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

"Y pese a esto seguiré probando nuevos jugadores. En el fútbol no existe eso (un equipo de un día para otro) y menos en nuestra selección porque venimos de tres fases finales donde no hemos conseguido nada. Buscar ese bloque necesita tiempo, llamadlo relevo generacional, transición o como queráis", comentó.

Para explicar las causas de tantas novedades, el técnico asturiano argumentó que es "un poco de todo". "Hay gente con un gran rendimiento y creo que puede tener su espacio. Los quiero ver a todos y he escogido los 23 que creo que está mejor para estos dos partidos. A partir de aquí iremos viendo lo que nos aportan, yo estaría encantado de que dieran el paso hacia delante y que ya tuviéramos el bloque casi hecho", añadió.

"Hay que crear una nueva selección, generar ilusión con buenos resultados y eso sólo se consigue con tiempo. Repito: paciencia y buenos resultados. La España que fue ganadora lo fue hace tres campeonatos, ahora iniciamos otro proyecto que empezó con la Nations League y ahora continúa con nuestra primera fase de clasificación. Desgraciadamente aquellos jugadores que ganaron tres títulos seguidos ya no están. Será transición lo que queráis, pero estamos en ese proceso", espetó.

Preguntado por el rival de este sábado, Luis Enrique dijo que Noruega es el "típico equipo del norte de Europa". "Tiene un gran nivel físico, superior al nuestro, y es un equipo que no pierde demasiado tiempo en la elaboración. Tiene buen juego directo, buenas incorporaciones de sus laterales y dos buenos delanteros. Estaremos pendientes de sus contragolpes. Seguramente su jugador más decisivo sea Joshua King", relató.

"PAREJO PUEDE JUGAR DE INTERIOR"

En otras cuestiones, el preparador de la selección está convencido de que Dani Parejo puede jugar de interior reforzado por Rodri y Busquets. "Por eso lo he traído. En principio repetiré con el mismo sistema (1-4-3-3), pero luego depende de cómo vea el partido y si nos hace daño el rival, puedo poner a Parejo. Es un pivote, pero con las condiciones que tiene puede jugar de interior perfectamente", comentó.

"La mejor manera de defender es teniendo el balón, mañana queremos ser fieles a nuestro estilo y ser contundentes en el área rival. Es evidente que el juego aéreo es una de las cosas a tener en cuenta contra este equipo de selecciones", añadió antes de confirmar que Marco Asensio estará a su disposición después de haber superado unas molestias en el gemelo.

Por último, Luis Enrique pidió el apoyo de Mestalla -"me gustaría ver que la afición se vuelca con la selección porque en algún momento les vamos a necesitar"-, defendió a David de Gea -"no hay mejor explicación que mis elecciones para la portería, seguiré confiando en ellos"- y aseguró que ve "el mismo hambre" en este grupo que en el que llamó en convocatorias anteriores.