Luis Domínguez hace un nuevo récord para España en 100 libres; Vall, recalificada para las semis de 100 braza

Luis Domínguez ha establecido un nuevo récord de España de los 100 libres, tras imponerse este viernes en la quinta de las series preliminares de los Europeos de Roma con un tiempo de 49.98 segundos. El nadador, que se convirtió en el primer español en bajar de la barrera de los 49 segundos, rebajó en 9 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Sergio de Celis con un tiempo de 49.07 segundos desde agosto de 2021.

Una sensacional actuación que permitió al nadador aragonés de 19 años lograr la clasificación para las semifinales del Europeo con la decimotercera mejor marca de todos los participantes. El nadador aragonés ha asegurado en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación que "podía esperar" un tiempo así ya que llega a los Europeos de Roma"bien de forma".

"Sabía que estaba bien de forma y me podía esperar algo así, pero hasta que no tocas la pared y ves el tiempo no te lo crees", señaló Domínguez. Un tiempo que sirvió a Luis Domínguez, de 19 años, para lograr la clasificación para las semifinales de los 100 libre en las que el español partirá con la decimotercera marca de todos los participantes.

"Estoy muy contento, es una muy buena manera de empezar, pero esto es sólo la primera prueba", recordó Domínguez, que competirá también en la capital italiana en los 200 y 400 libre, así como en el relevo 4x100 libre. Un relevo en el que España puede soñar con meterse en la final tras el buen rendimiento demostrado por los velocistas españoles en las series preliminares de los 100 libre.





Jessica Vall estará en semis



Jessica Vall disputará finalmente las semifinales de los 100 braza de los Europeos de Roma al prosperar el recurso presentado por la Federación Española tras la descalificación inicial de la nadadora española. Vall, que en un primer momento había logrado el billete para las semifinales tras firmar un tiempo de 1.08.00 minutos en las series, vio como los jueces no daban validez a su marca al ser descalificada por dar supuestamente una doble patada de mariposa en el viraje.

Una decisión que recurrió la Federación Española y que prosperó tras comprobar los jueces que Jessica Vall no había cometido ninguna irregularidad técnica en el viraje.De este modo, Vall disputará esta tarde las semifinales de los 100 braza en las que la veterana nadadora del Sant Andreu, que cumplirá 34 años el próximo mes de noviembre, partirá con la décima mejor marca de todas las participantes.