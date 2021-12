Lucas Eguibar, tercero en Cervinia a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de Invierno

El rider español Lucas Eguibar logró el tercer puesto en la prueba de la Copa del Mundo de Snowboardcross celebrada en la estación italiana de Cervinia, cuando quedan menos de 50 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

El deportista fue primero en las clasificaciones de este viernes y esta tercera posición en Cervinia es su mejor resultado en las tres pruebas que se han disputado hasta el momento, tras el estreno en Pekín y la prueba de la pasada semana en Austria.

"Estoy muy contento y emocionado, ha sido un verano muy largo por mis problemas de espalda, me planteé dejarlo. Se me ha escapado la victoria por errores que he hecho, hay que seguir trabajando. A dos meses de los Juegos, hacer esto sube la moral, estamos junto a los mejores", señaló Eguibar tras cosechar ese tercer puesto en Cervinia.

Por su parte, Álvaro Romero, de tan sólo 18 años, consiguió la 20ª plaza tras quedar 3º en su ronda de 1/8 de final en la que tuvo que competir contra Lucas Eguibar, ya que los dos españoles habían quedado emparejados.