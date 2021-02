Lucas Eguibar, campeón del mundo de snowboard boardercross

El guipuzcoano Lucas Eguibar, único español participante, se proclamó campeón del mundo de boardercross de snowboard al ganar la prueba disputada este jueves en la estación sueca de Idre Fjäll, en Suecia.

El campeón donostiarra -plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y cuarto hace dos años en los de Solitude (EEUU)- ganó el oro por delante del austriaco Alessandro Hämmerle, que capturó la plata y del canadiense Eliot Grondin, bronce en una prueba en la que otro austriaco, Jakob Dusek, fue cuarto El alemán Martin Noerl, que ganó la Final pequeña, concluyó la prueba en quinta posición.

"No me lo puedo creer, no me lo puedo creer", explicó Eguibar nada más ganar el oro en Suecia. "No había empezado bien la temporada, pero hemos hecho un gran trabajo todo el mundo en el equipo y he ganado oro. No me lo puedo creer; es increíble", indicó el nuevo campeón mundial, nacido hace 27 años en San Sebastián.

"Las primeras mangas salí fuerte, las otras como que me calmaba. Y en las semifinales tenía las piernas que no podía casi ni andar, me tuvieron que ayudar a moverme", explicó Eguibar tras proclamarse campeón del mundo de boardercross y en espera de pasar el control antidopaje. "En una de las rondas he caído en un planito y me duele mucho la espalda. No sé cómo voy a estar mañana. Estoy reventado ahora mismo, pero estoy que ni me lo creo", comentó el flamante campeón mundial.

Séptima medalla para España en un Mundial de deportes de nieve

El guipuzcoano logró la séptima medalla de España en un Mundial de un deporte de nieve, su tercera en estos campeonatos. Eguibar ya había ganado dos platas hace cuatro años en los Mundiales de Sierra Nevada: la individual y la de la prueba por equipos, que capturó entonces con el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández.

'Luki', ganador de la Copa del Mundo hace seis años -competición en la que cuenta cuatro victorias- acabó cuarto hace dos en el Mundial de Solitude (Utah, Estados Unidos), en el que se conformó con la cuarta plaza en la final, reservada a los mejores cuatro.

Este jueves se sacó esa espinita y, después de ganar la ronda de octavos y la de cuartos, fue segundo en la semifinal y ganó la bajada decisiva, en la que relegó al segundo puesto al gran favorito, el austriaco Alessandro Hämmerle, ganador de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo. Con la lograda por Eguibar este jueves, España elevó a siete el total de medallas en un campeonato del mundo de un deporte olímpico de nieve.

El patinador artístico madrileño Javier Fernández -bronce olímpico en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur); y ganador del oro en los Mundiales de Shanghái (China) y Boston (EEUU), en 2015 y 2016, respectivamente-, es el único doble campeón mundial español de un deporte olímpico invernal, para el que aporta, además, otros dos bronces mundiales, en los de London'13 (Canadá) y Saitama'14 (Japón). Pero todos sus éxitos pertenecen a las disciplinas de hielo, incluidas en la Federación Española de esos deportes (FEDH).

El primer título mundial de España en un deporte de nieve es, curiosamente, la medalla de oro olímpica de esquí alpino que capturó en los Juegos de Sapporo (Japón), en 1972, Francisco Fernández Ochoa: en una época en la que la corona olímpica equivalía, también, a ser campeón mundial esa temporada.

La primera medalla en unos Mundiales propiamente dichos llegó de nuevo gracias al inmortal 'Paquito' -fallecido en 2006 a causa de un cáncer-, en los Mundiales de St.Moritz (Suiza) de 1974, en los que refrendó que su espectacular éxito de dos años antes en el japonés monte Taine (Taineyama) no había sido fruto de la casualidad. Paco capturó el bronce en la citada estación suiza, de nuevo en el eslalon; en una prueba que ese día ganó el italiano Gustav Thöni -plata dos años antes en Sapporo- por delante del austríaco David Zwilling.

España tuvo que esperar casi treinta años por una nueva medalla internacional en un gran evento. Llegó gracias al esquí de fondo y por obra del nacionalizado Johann Mühlegg, de origen alemán, conocido como 'Juanito' y que en los Juegos de Salt Lake City (EEUU), en 2002, protagonizó uno de los mayores escándalos del olimpismo invernal, al ser despojado de los tres oros que ganó, tras haber dado positivo por darbepoetina en un control por sorpresa durante esos Juegos.

'Juanito' -que para muchos que así lo llamaban volvió a ser Johann justo después de dar positivo- ganó un oro y una plata en los Mundiales de esquí nórdico de 2001, en Lahti, Finlandia: se proclamó campeón mundial en los 50 kilómetros, estilo libre y fue segundo en la prueba de persecución.

Catorce años después de aquellas medallas de Mühlegg, llegó una más, también gracias al snowboard, pero en otra disciplina: el 'half pipe'. La barcelonesa Queralt Castellet se colgó al pecho la plata en los Mundiales de Kreischberg (Austria) de hace seis temporadas.

En Sierra Nevada, la estación granadina que en 1996 ya había organizado con éxito los Mundiales de esquí alpino, Eguibar logró en 2017 -cuando, a pies del Pico Veleta, albergó los de snowboard y freestyle- la quinta medalla para España. Fue segundo en la prueba individual, una jornada antes de capturar junto a Regino, bronce olímpico en PyeongChang, otra medalla de plata en la prueba por equipos.