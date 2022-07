Los Rams ya tienen su anillo: 20 quilates, valorado en siete mil dólares y el estadio dentro de la joya

Los Angeles Rams recibieron este jueves sus anillos de Campeones de la Super Bowl LVI que contienen una pequeña réplica de su hogar, el SoFi Stadium, donde se coronaron. El equipo que dirige el entrenador Sean McVay, que venció 23-20 el pasado 13 de febrero a los Cincinnati Bengals en el duelo por el campeonato de la NFL, recibió sus joyas en una ceremonia en la que estuvieron presentes jugadores, entrenadores y personal.

