Los organizadores de Tokyo 2020 ven "todo listo" para la disputa de los Juegos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, programados para este verano de 2021 tras ser pospuestos por la pandemia de coronavirus, aseguran que estarán listos para albergar la cita olímpica pese a que Tokio haya declarado el estado de emergencia por COVID-19.

Tras la suspensión de la cita en su fecha original, en verano de 2020, los Juegos Olímpicos están reprogramados para disputarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto pese a la "sensación de crisis" que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, señaló cuando anunció los planes de emergencia del coronavirus.

Los organizadores de la cita olímpica, no obstante, aseguran en declaraciones recogidas por la BBC que esta declaración de emergencia en Tokio ofrece una "oportunidad para que Tokyo 2020 planifique unos Juegos seguros este verano". "Continuaremos con los preparativos necesarios en consecuencia", añadieron.





Tokyo 2020 organisers say they will be ready to host the Olympic Games - despite the city declaring a state of emergency over Covid-19.



