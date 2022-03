Los Leones caen en Georgia y se quedan a las puertas de conquistar el Campeonato de Europa de rugby

La selección de Georgia despertó a la de España de su sueño y con un triunfo por 49-15 en Tiflis logró su quinto título consecutivo en el Campeonato de Europa de rugby.

El conjunto de Santi Santos, aún con el gran sabor de boca de su clasificación para el Mundial de Francia 2023 con su triunfo frente a Portugal el pasado domingo, aguantó el tipo durante una hora. Pese a su lucha y esfuerzo constantes, a la postre los georgianos confirmaron su condición de favoritos y demostraron su superioridad, aunque de forma demasiado amplia.

Los 'lelos' respondieron de forma autoritaria e inmediata a los ensayos que logró España. El primero, de Jordi Jorbá (m.24), incluso le permitió situarse por delante en el marcador (6-8, m.24) y el segundo, obra de Santi Ovejero (m.49), le hizo seguir con opciones (18-15).

