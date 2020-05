Los jugadores de la NHL aprueban el nuevo formato de playoff; la UFC da a conocer el cartel de su nueva velada

La junta ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de la Liga Nacional de Hockey (NHLPA) votó para aprobar un formato de postemporada de 24 equipos basado en conferencias para un posible reinicio de la temporada 2019-20 de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL).

En un comunicado ofrecido este viernes por la noche, el sindicato de jugadores, informó que la Junta "autorizó nuevas negociaciones con la NHL para un formato de 24 equipos para la postemporada que determine al ganador de la Copa Stanley 2020".

Según el plan, los primeros cuatro equipos en cada conferencia, según lo determinado por su porcentaje de puntos de clasificación cuando la temporada regular se detuvo el 12 de marzo, recibirían un descanso a través de una ronda de las mejores series de play-in con los clasificados 5 a 12. Las series de play-in determinarían qué clubes avanzarían a un grupo tradicional de playoffs de la Copa Stanley de 16 equipos, que tendría series de siete partidos.

Por su parte, en la NBA los equipos están cuestionando si pueden usar para sus entrenamientos los campos que propone la liga, ya que en algunas ciudades las restricciones gubernamentales de cierre de locales debido a la pandemia de coronavirus se mantienen vigentes.

La mayoría de los equipos en regiones que aún mantienen las políticas de quedarse en casa debido a la pandemia, tienen una gran cantidad de jugadores que abandonaron sus ciudades y tendrían que permanecer en cuarentena durante un período prolongado, tal vez hasta 14 días, antes de unirse a entrenamientos en las instalaciones de su respectiva franquicia.

Los equipos quieren evitar tener que poner en cuarentena a una cantidad significativa de sus listas de jugadores dos veces, una al regresar a mercados más restrictivos, y otra, en el sitio que llaman "burbuja", donde se realizaría el campeonato. Ejecutivos de los Nets de Brooklyn, los Celtics de Boston, los Knicks de Nueva York y los Raptors de Toronto son algunos de esos equipos que solicitan información a la liga.

