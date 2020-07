Los jugadores de la NFL piden a la organización mayores medidas de seguridad contra la COVID-19

Los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) profesional de Estados Unidos acudieron a Twitter este domingo en un esfuerzo coordinado para pedir a los responsables de esta asociación deportiva que escuchen las pautas de sus expertos sobre la apertura segura de campos de entrenamiento en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

El presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), J.C. Tretter, dijo en su cuenta de Twitter que "lo que están viendo hoy es que nuestros muchachos se defienden unos a otros y que ven el trabajo que su asociación ha hecho para mantener a todos lo más seguros posible". Agregó que "La NFL necesita escuchar a nuestro sindicato y adoptar las recomendaciones de expertos".

La idea de los tuits vino del esquinero de los Dolphins de Miami Byron Jones, quien hizo la sugerencia este domingo en una de las llamadas de planificación interna de los jugadores. La idea de Jones era hacer llegar el mensaje al público de que quieren jugar, pero quieren además que los equipos se cercioren de que sea lo más seguro posible, que no se trata de jugadores que solo buscan dinero o no quieren presentarse al campamento de entrenamiento.

The NFL continues to ignore major health and safety concerns putting the 2020 season in jeopardy. America wants to watch football and we want to play. Make the necessary changes @nflcommish#WeWantToPlay