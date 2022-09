Los cardiólogos recuerdan que saber actuar ante un paro cardíaco salva vidas

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) recuerda que es vital reconocer una parada cardíaca y saber actuar en casos como el que se dio este fin de semana en un partido del Cádiz CF y el Barcelona FC, cuando un espectador sufrió una parada cardíaca y fue inmediatamente atendido.

En estos casos, llamar a los servicios de emergencia (112), iniciar inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y buscar un desfibrilador (DEA) en el entorno son claves para poder salvar la vida de los pacientes, recuerdan los cardiólogos.

En España se producen unas 52.300 paradas al año, 22.300 de ellas en los hospitales y unas 30.000 fuera del entorno hospitalario. De estas últimas, tan solo entre el 5 y el 10% se recuperan.

Los cardiólogos lamentan que la formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en España es escasa frente a la realidad de otros países de nuestro entorno y se necesita más información, formación y sensibilización respecto a un problema de primera magnitud para la salud pública.

A raíz del paro cardíaco sufrido este pasado fin de semana por un aficionado, los cardiólogos inciden en la importancia de saber cómo actuar.

Si una persona está inconsciente y no responde, está en parada cardiorrespiratoria, por lo que hay que llamar inmediatamente al 112 e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegue la ambulancia. No pasa nada por iniciar las maniobras de RCP y que luego no sea una parada cardíaca. Hay que perderles el miedo porque no hacen daño, explica el doctor Julián Pérez-Villacastín, presidente de la SEC.

Por cada minuto que pasa sin que actuemos se reduce un 10% la supervivencia. Este es el protocolo que la sociedad de cardiología recomienda:

1. Comprobar si la persona está consciente y respira. Si no respira (o hay dudas), llamar al 112 e iniciar compresiones torácicas.

2. Practicar las maniobras de RCP (100-200 compresiones por minuto en el tercio inferior del esternón).

3. Pedir a una tercera persona que localice el desfibrilador más cercano.

4. Seguir las instrucciones del desfibrilador para aplicar las descargas.

5. Continuar con las maniobras de RCP hasta que llegue la ambulancia.

Tras el incidente, el Cádiz emitió un comunicado este sábado agradeciendo la colaboración prestada en la atención a un espectador enfermo en el transcurso del partido disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Barcelona y que propició la suspensión del encuentro durante 55 minutos.

En este caso, el protocolo establecido con la Cruz Roja entró rápidamente en funcionamiento, asistiendo a un varón en paro cardíaco, indica el comunicado. Hasta la grada se desplazó un equipo médico con un desfribilador y un monitor, comenzando las tareas de reanimación.