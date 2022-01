Los Ángeles Rams jugarán la Super Bowl LVI en casa ante los Cincinnati Bengals

Los Angeles Rams se coronaron este domingo campeones de la NFC, superaron a los San Francisco 49ers por 20-17 y enfrentarán en el Super Bowl LVI a los Cincinnati Bengals, monarcas de la AFC, el próximo 13 de febrero. Será la segunda aparición de los Rams en el duelo por el campeonato de la NFL en los recientes cuatro años. En 2019 cayeron en el Super Bowl LIII ante los New England Patriots.

Los Angeles serán el segundo equipo en la historia de la NFL que juega el partido por el trofeo Vince Lombardi en su hogar, el SoFi Stadium. El primero fue los Tampa Bay Buccaneers el año pasado. El pasador de Los Angeles Matthew Stafford pasó para 337 yardas, logró dos anotaciones y sufrió una intercepción. Su rival, Jimmy Garoppolo logró 232 yardas dos TD y una intercepción.

BACK AT THE CRIB. pic.twitter.com/Sxvh3iTp93

Por su parte, los Cincinnati Bengals vencieron este domingo 27-24 a los Kansas City Chiefs en tiempo extra en la final de la AFC y regresaron al Super Bowl después de 33 años, que jugarán ante el ganador de los 49ers y los Rams. La ocasión más reciente en que Cincinnati jugó por el campeonato de la NFL fue en el Super Bowl XXIII del 22 de enero de 1989.

CALIFORNIA, HERE WE COME! pic.twitter.com/o91OyO2Y37