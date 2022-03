Los All Blacks piden disculpas por un polémico tweet con motivo del Día de la Mujer

La federación de rugby neozelandesa se disculpó este miércoles por un polémico mensaje con motivo del Día de la Mujer en la cuenta de Twitter de la selección masculina, conocida como los All Blacks, criticado por minusvalorar a las mujeres.

"Siempre agradecidos a todas las mujeres en nuestras vidas que nos han permitido jugar el deporte que amamos. Compañeras, madres, hijas, doctoras, fisios, árbitras, administradoras y fans", reza el mensaje colgado el 8 de marzo con una foto de jugadores con sus esposas, hijas y madres.

Forever grateful to all the women in our lives that allow us to play the game we love. Partners, mothers, daughters, doctors, physios, referees, administrators and fans. Appreciate you every day ??#IWD2022#internationalwomensdaypic.twitter.com/EnC8fXWQtF — All Blacks (@AllBlacks) March 7, 2022

Al día siguiente, la federación neozelandesa New Zealand Rugby señaló en su cuenta de Twitter que se disculpaba por "no haber enfocado bien" el mensaje, aunque el tuit continúa en la cuenta de los All Blacks. Algunos internautas criticaron que no se les ocurriera mostrar a jugadoras de rugby o una imagen menos condescendiente con las mujeres.

We didn’t get it right and we apologise – our entire rugby wh?nau are so proud of our @BlackFerns and all our w?hine, in everything that they do on and off the pitch.@BlackFerns@AllBlacks7s@AllBlacks@NZRugby (2/2) — New Zealand Rugby (@NZRugby) March 9, 2022

La Federación se vio envuelta hace unos meses en otra polémica al anunciar que sus selecciones, incluidos los All Blacks, lucirán durante seis años el logotipo de la petroquímica INEOS en sus equipaciones, a pesar de las protestas de grupos ecologistas.