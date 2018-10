Lopetegui: "Me encuentro con más ánimos que nunca"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha asegurado que se encuentra "con más ánimos que nunca" para dirigir al conjunto blanco a pesar de la derrota de este sábado ante el Levante UD en casa (1-2), ya que valora el "esfuerzo" de sus jugadores para reponerse a las "cosas extrañas" que sucedieron en el choque y que propiciaron la "injusticia" del resultado.

"Me encuentro con más ánimos que nunca por el esfuerzo que ha hecho el equipo ante el infortunio. Esa es la manera de revertir las dinámicas. Me he encontrado un vestuario triste, sabiendo la injusticia del fútbol con nosotros, y con ganas de revancha. Han acabado con calambres. Tienen muchas ganas de levantar la cabeza y de jugar el próximo partido", declaró en rueda de prensa desde el estadio Santiago Bernabéu.

Además, el técnico vasco calificó la derrota de injusta, ya que tuvieron más ocasiones, a pesar de que "los números en el fútbol valen muy poco". "Está claro que no lo hemos merecido. Hemos hecho todo lo que un equipo tiene que hacer; hemos tirado 35 veces a portería, dentro de los palos 14 o 15, hemos tenido cuatro palos, dos goles anulados... Hemos tenido muchísimas opciones", manifestó.

"Han sucedido cosas extrañas desde el principio de partido. El equipo tenía que rehacerse, y es lo que ha hecho, pero ha entrado sólo una. Lo único que un equipo puede hacer es cambiar la dinámica a base de acertar", reiteró. "Hemos tenido infortunios, después de situaciones con clara ventaja íbamos 0-2", subrayó.

En este sentido, incidió en el hecho de que el cuadro blanco ha tenido "muchísimas más ocasiones que en Moscú", donde cayó en Liga de Campeones. "El equipo no ha salido mal, a nivel colectivo hemos tenido un inicio prometedor", apuntó.

A pesar de todo, Lopetegui no teme por su puesto. "En lo último en lo que pienso es en eso. Me preocupa levantar a los chicos, que sigan insistiendo, y en prepararlos para ese partido tan importante de dentro de tres días", señaló en relación al duelo ante el Viktoria Pilsen en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Por último, agradeció el "apoyo" del Santiago Bernabéu, que pitó en varias ocasiones al equipo. "Debo agradecer el apoyo a los aficionados, el comportamiento ha sido espectacular, nos han acompañado en ese intento de remontada. Solo puedo decirles que el equipo va a dejarse la vida", concluyó.