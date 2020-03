Llega a Europa el 'AFL Valkyries', el primer evento femenino de MMA

El primer gran evento exclusivamente femenino de MMA llega a Europa de la mano de la compañía AFL, con el nombre “'AFL Valkyries” el próximo sábado 14 de marzo.

AFL VALKYRIES pondrá dos cinturones femeninos en juego, el título de campeona del atomweight (peso átomo) en 48 kg, así como el cinturón de campeona de la categoría strawweight (peso paja) en 52,2 Kg.

El combate principal será el cinturón de campeona del atomweight (48 kg) que enfrentara a la joven brasileña Emily Motta (2-0), imbatida hasta la fecha, contra la muy experimentada y veterana de Combate Américas Vanessa Rico (3-5) , 15 veces campeona de España de Judo.

El segundo título se disputará en la categoría strawweight (52,2 kg), con sabor internacional. Enfrentando a la venezolana Elizabeth Rodrigues (4-2), contra la italiana, veterana de Cage Warriors y Dana White Contender Series, Micol Di Segni (7-3), quien también recibe el apodo de Eden Von Hell por ser una modelo de “Suicide Girls”.

Dos títulos, diez combates en total, luchadoras nacionales e internacionales y mucha emoción será el espectáculo que trae AFL VALKYRIES Barcelona.

Vanesa Rico, que acumula más de 15 títulos nacionales de judo, decidió retirarse de este deporte tras no clasificarse para los Juegos de Londres y apostar por las MMA. Las Artes Marciales Mixtas, son ahora su vida. Más de una decena de peleas avalan su carrera por todo el mundo: Asía, América, Europa… Y por primera vez pelea en casa.

El próximo 14 de febrero en la velada de AFL te enfrentas a Emily Motta ¿Qué expectativas tienes?

Mis expectativas son hacer una buena pelea y llevarme el cinturón. Sé que me está esperando.

¿Cuál ha sido tu preparación psicológica y emocional para esta pelea?

Es la primera vez que peleo en España. Hay una presión añadida porque viene a verme mi familia y mi gimnasio. Pero tengo la cabeza tranquila y concentrada en la pelea.

¿Cuál es la situación de la mujer en este deporte?

Supongo que dependerá de a quien le preguntes. Yo tengo un equipo exclusivamente de chicas, organizo entrenos a mujeres y esta iniciativa que ha tenido AFL me parece muy reivindicativa e interesante para ayudar a subir a las luchadoras y que las chicas jóvenes que empiezan vayan buscando su sitio. Estoy muy ilusionada de que sea un evento exclusivamente femenino, serían necesarias más acciones de este tipo para situar a la mujer en el lugar que merece en el deporte y en cualquier otro ámbito.

¿Por qué en España no termina de tener encaje este deporte?

Tal vez por que los peleadores son muy nuevos o por qué nos cuesta que nos den un sitio, pero ciertamente vamos con un poco más de retraso en las MMA. Existe un concepto equivocado. No es un deporte violento, ni callejero. Es un deporte en el que el respeto está vivo en todo momento. Creo que ahora estamos en un buen momento para que avancen. Tenemos a grandes peleadores en grandes ligas.

¿Echas de menos tener más apoyo institucional en las MMA?

Tal vez yo sea una afortunada pero he tenido sponsor y apoyo mediático desde el primer minuto en que empecé en el mundo de las artes marciales. Pero es generalizado que aún cuesta apoyar las MMA, pero está en un buen momento de crecimiento.

¿Qué significa para ti las MMA?

Tengo 39 años y desde los doce me he dedicado al deporte de élite. Es mi vida. Vivo mucho mejor cuando tengo un objetivo por el que luchar.

¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera?

Mi última pelea en México fue muy dura. Pensé que el cuerpo y la cabeza me estaban pidiendo parar. Y así lo hice. Pero no aguanté mucho tiempo en la vida normal, me di cuenta de que mi vida está peleando en las jaulas.

¿Qué es para ti el éxito?

No son los títulos. Eso es una consecuencia. Yo empecé en las MMA en una pelea contra una discípula de McGregor. Nunca me ha dado miedo enfrentarme a cualquier tipo de desafío. Pero, no miro las peleas por lo que gano, sino por lo feliz que me hace. Cuando has dado todo de ti en la lucha entonces es ahí cuando he tenido éxito.

¿Cómo te defines como luchadora?

Muy ambiciosa en la pelea, constante y fuerte.