La Liga de Diamante contará en 2022 con 14 reuniones y retornará a China

La prestigiosa Liga Diamante de atletismo contará en la temporada 2022 con un total de 14 reuniones, 13 más la gran final, y se desarrollará desde mayo hasta septiembre, según confirmaron este jueves los organizadores.

La competición tiene previsto comenzar el 13 de mayo en Doha y a partir de ahí pasará por Birmingham o Londres (21), Eugene (28), Rabat (5 junio), Roma (9), Oslo (16), París (18), Estocolmo (30), Shanghai (30 de julio), China (6 de agosto), Mónaco (10), Lausana (26), Bruselas (2 de septiembre) y, la gran final, Zurich (6-7).

