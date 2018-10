'Liderazgo Zidane', el libro con las claves del éxito del único técnico que ha ganado tres 'Champions' seguidas

El libro 'Liderazgo Zidane: el genio que susurraba a los millenials', escrito por Juan Carlos Cubeiro, uno de los grandes expertos en el desarrollo de talento, ofrece las claves que han llevado al éxito al exentrenador del Real Madrid, el único técnico capaz de conquistar tres 'Champions' de forma consecutiva.

Zidane ganó nueve títulos de los trece posibles. Con él al frente, el equipo blanco rearmó su hegemonía futbolística en el 'Viejo Continente' tras conquistar las tres últimas ediciones de la Champions, además del Mundial de Clubes y de la Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

"Y todos estos éxitos no fueron fruto de la casualidad, sino de la causalidad". De esto precisamente trata este libro de 267 páginas. "Por muy buenos que sean los jugadores, si no tienen un entrenador que sepa sacar lo mejor de ellos, el equipo no triunfará", explica Alienta, que edita el libro publicado este mes de octubre.

Una teoría, según Cubeiro, que se refleja también en las empresas: "la capacidad de los empleados no importará si no existe un directivo que sepa guiarlos. Por ello, tenemos mucho que aprender del modelo de liderazgo de Zidane, basado, sobre todo, en haber sabido trabajar con millennials".