Lebrón y Galán vuelan sobre la Philippe Chatrier

Lebrón y Galán han volado sobre la pista y se han hecho un hueco en semifinales del torneo en menos de una hora. La pareja que ocupa el zénit del ránking se ha impuesto a Fernando Belasteguín y Arturo Coello por 6-2 y 6-2. La pareja hispano argentina venía con bastante tiempo más en la pista y lo ha pagado en el partido.

?? @juanlebronc & @alegalan96's reaction after qualifying for semi-finals at the #GreenweezParisMajor. ??#PadelStarspic.twitter.com/B1np3NDgUF