Los Jacksonville Jaguars despiden a su entrenador tras darle una patada a un jugador

El dueño de los Jacksonville Jaguars, Shad Khan, despidió al entrenador Urban Meyer tras enterarse que dio una patada a su exjugador Josh Lambo en su etapa con el equipo de la AFC. "Después de deliberar durante semanas y un análisis de la totalidad del mandato de Urban con nuestro equipo, estoy amargamente decepcionado de llegar a la conclusión de que un cambio inmediato es imperativo", compartió en un comunicado el propietario del equipo.

Lambo, que estuvo en los Jaguars hasta octubre de 2021, detalló al diario Tampa Bay Times cómo durante un entrenamiento Meyer le dio una patada por fallar un par de goles de campo en la pretemporada del equipo. "¡Oye, idiota, haz tus malditas patadas!, me dijo y me dio una patada en la pierna. Ciertamente no fue un golpe cariñoso y no me importa si es fútbol o no, el jefe no puede golpear a un empleado", declaró Josh Lambo a dicho diario.



El hecho fue el detonante para que Shad Khan tomara la decisión de cortar al técnico que deja a Jacksonville en el último lugar de la División Sur de la Conferencia Americana con récord de 2-11, que lo convierten en el peor equipo de la AFC hasta la semana 14. "Le informé a Urban del cambio esta noche. Como le dije en octubre, debíamos recuperar nuestra confianza y respeto, eso era fundamental. Lamentablemente, no sucedió", subrayó Khan.



La agresión a Lambo no fue el único episodio polémico en el que se vio involucrado el ganador de tres campeonatos nacionales colegiales, dos con los Gators y uno con los Buckeyes. En las últimas dos semanas en que los Jaguars cayeron ante los Rams y los Titans, Meyer se ufanó de ser un ganador y llamó perdedores a sus asistentes y discutió con el veterano receptor Marvin Jones.



En la semana 4, tras la derrota ante los Bengals se filtró a las redes un vídeo que mostraba a una mujer que bailaba para el couch. Se le criticó por irse de fiesta después de perder. Meyer se disculpó por su comportamiento en conferencia de prensa y dijo que sus acciones fueron "simplemente estúpidas".