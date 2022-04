Las dos mejores parejas del mundo del pádel se citan en la final del Ooredoo Qatar Major 2022

Este sábado, a las 8 de la tarde en el Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, tendrá lugar el mejor partido que se puede ver en la actualidad en el mundo del pádel.

En juego está la corona del primer torneo organizado por la FIP, Qatar Sports Investments y la asociación de jugadores profesionales.

En la primera semifinal del día Paquito Navarro y Martín Di Nenno han sido muy superiores a la pareja formada por Ale Ruiz y Franco Stupaczuk. Se impusieron en el primer set por 6-2 y el segundo lo ganaron también con autoridad por 6-3 en un partido en el que el calor estuvo muy presente con temperaturas de hasta 35 grados.

FINALIST ??



We have the first Premier Padel finalist ever!



???? RUIZ ALEJANDRO / ???? STUPACZUK FRANCO ?

??

???? NAVARRO FRANCISCO / ???? MARTIN DI NENNO ?



2-6 / 3-6@premierpadel@ProPadelAssoc#PadelFip#PremierPadel#PadelStars#OoredooQatarMajor2022pic.twitter.com/EcJtv5KoXW