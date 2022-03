Lambán amenaza con presentar su propia alternativa a JJ.OO de invierno 2030

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido este sábado que la paciencia de la Comunidad ya se ha agotado y ante la postura "supremacista" de Cataluña de no querer afrontar una candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 amenaza con presentar su propia alternativa, aunque contando con las instalaciones de la región vecina y del Pirineo catalán.

En declaraciones a Aragón TV antes del acto de homenaje a los habitantes de La Palma, Lambán ha mantenido que la organización de estos Juegos Olímpicos es "una oportunidad" y que "si dejamos pasar el tren, quizás no vuelva más" por eso considera que la "estrategia de desprecio hacia Aragón" por parte de Cataluña está orientada a "enmascarar su incapacidad para conseguir un consenso".

En este sentido ha asegurado que en Aragón, de los 67 diputados de las Cortes "58 apuestan por los juegos, cinco no lo tienen claro y solo cuatro están en contra. Hay una unanimidad política y social abrumadora" para apostar por esta candidatura, ha sentenciado.

Lambán vuelve a cargar así contra la decisión hecha pública ayer por la Generalitat catalana de nombrar como coordinadora para el proyecto de la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 a la exesquiadora olímpica y presidenta de la Federación Catalana de Deportes de Invierno, Mónica Bosch, y que ha colmado la paciencia de Aragón.

"Pensando que todo estaba reconducido, la Generalitat ha vuelto al planteamiento supremacista y excluyente de que ellos tienen que ser quienes lo lideren y nosotros vamos a ser comparsas" ha apuntado Lambán quien ha asegurado que es una postura que ni Aragón "y el COE tampoco" van a aceptar.

Según el presidente de Aragón "las reglas de juego son claras, o hay una candidatura única y en pie de igualdad o no habrá juegos" y por eso considera que es ahora el Gobierno de España el que "tiene que poner las cartas sobre la mesa, exigirnos dejar claras las posiciones y si la Generalitat sigue en su posicionamiento de desprecio, nosotros podremos nuestra propia alternativa".

No obstante no tiene intención de promover el debate en la Conferencia de Presidentes que se celebra este fin de semana porque con una agenda "dominada por la crisis de Ucrania, no tendría sentido" y aunque tampoco no se niega a reunirse con su homólogo catalán, Pere Aragonès, ha precisado que no tiene intención de promover ninguna reunión.