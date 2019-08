Kovac reclama más fichajes a la directiva del Bayern

MÚNICH (ALEMANIA), 14 (dpa/EP)

El entrenador del Bayern de Múnich, Niko Kovac, ha reclamado este miércoles nuevas incorporaciones en el club bávaro durante la presentación de su último fichaje, el atacante croata Ivan Perisic.

"Todavía tenemos que crecer", declaró Kovac, en relación a posibles fichajes en otras demarcaciones distintas a la defensa, donde dijo no necesitar "definitivamente nada más". El plazo de traspasos en la Bundesliga finaliza el 2 de septiembre.

El entrenador croata también se refirió a su compatriota, inicialmente cedido por el Inter de Milán durante un año, calificándolo como "un jugador de primera", y se mostró convencido de su aportación al club. "Nos dará lo que necesitamos", añadió.

Por su parte, Perisic, subcampeón del mundo con la selección croata, afronta confiado la competencia en los puestos de extremo con Kingsley Coman y Serge Gnabry. "Estoy aquí para formar parte del equipo y, por supuesto, para jugar", declaró.

El balcánico reconoció la rapidez de su fichaje, tras la grave lesión sufrida por el pretendido Leroy Sané, del Manchester City. "Cuando un club como el Bayern Múnich se presenta, no se dice que no", reconoció Perisic, quien no podrá debutar el viernes en el partido inaugural de la Bundesliga contra el Hertha Berlín debido a una amonestación que acarrea desde Italia.