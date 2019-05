Klopp confirma que "desafortunadamente" Salah y Firmino no estarán disponibles ante el Barça

"Lo intentaremos y no nos rendiremos"

El entrenador del Liverpool FC, Jürgen Klopp, ha asegurado este lunes que pese al resultado "duro" de la ida en el Camp Nou (3-0) intentarán darle la vuelta a este cruce de semifinales de la Liga de Campeones yendo "paso a paso" y sin rendirse hasta el final, en busca de usar el "ambiente" de Anfield para frenar a Messi y al Barça e ir a la final.

"Tenemos este resultado y tenemos que lidiar con él, hay que ir paso a paso. En los últimos minutos podemos marcar tres goles, pero si tenemos que marcar cinco será mucho más difícil. Mientras hay esperanzas, hay posibilidades. Estoy lejos de rendirme. Lo intentaremos y no nos rendiremos", aseguró en rueda de prensa.

Klopp no quiso compararse con la Roma, que eliminó el año pasado al Barça en los cuartos de final de la 'Champions' con un 3-0 en el Olímpico tras perder 4-1 en Barcelona. "La Roma marcó allí. Tenemos que tomar muchas decisiones, ver quién está bien, vamos a intentarlo. Puedes compararlo con la Roma o con cualquiera pero es diferente", recalcó.

"Esto es fútbol y les daría una opción a los chicos. Tenemos que marcar cuatro goles para pasar en los 90 minutos y no tenemos a dos de los mejores delanteros del mundo. Pero lo intentaremos, queremos mostrarlo. Intentaremos estar en la final pero es difícil", reconoció el técnico alemán.

Y es que confirmó que ni Roberto Firmino ni Mo Salah estarán este martes en Anfield. "Ninguno está disponible para mañana, no van a poder jugar. Salah se siente bien pero no lo suficiente desde el punto de vista médico. No puede jugar. Desafortunadamente, puedo confirmar que Salah no podrá jugar", lamentó.

Si estará en el Barça Leo Messi, al que teme tanto con un 4-3-3 como en un 4-4-2. "Esté donde esté Messi, es difícil pararle. Si persigues un resultado, el querer marcar uno o dos goles, y tomas riesgos contra el Barcelona, te castigan. Debes ser sólido todo el tiempo", recordó sobre la ida, con doblete para el argentino.

De todos modos, tiene claro el mensaje: "Intentaremos ganar el partido". "La situación con el 3-0 no es la que queríamos tener antes de la vuelta, pero en Barcelona se vio lo que es el fútbol. Intentaremos ganar el partido, queremos darnos la oportunidad de ir a la final y lo debemos intentar. Si fracasamos, que sea de la forma más bonita", manifestó.

"No sólo tenemos que marcar, tenemos que impedir que el Barça marque y ello no sucede a menudo. Sabemos que el reto es enorme, pero este equipo es increíble y lo intentará al cien por cien. Tenemos que respetar los pasos a dar, no podemos estar 3-0 en los primeros cinco minutos, y si no pasa o encajamos tenemos que lidiar con la situación. Tenemos que estar muy bien en defensa y tenemos que marcar. Con fuerza, con juego directo, como sea, lo intentaremos", argumentó.

ALEXANDER-ARNOLD: "EN ANFIELD TODO ES POSIBLE"

Por ello, por lo visto en la ida, con el Liverpool teniendo ocasiones sin aprovecharlas y sin dar un mejor uso a su mayor posesión del balón en ciertos momentos, cree que contra el Barça se deben aprovechar las ocasiones. "Tienes que estar perfecto para ganarles y lo tenemos que intentar, paso a paso. Hay que crear un buen ambiente y usarlo, celebrar la situación con buen fútbol. Será una fiesta del fútbol y debemos celebrarlo con fútbol, con nuestras piernas, pulmones, buenas decisiones, y buen fútbol", concluyó.

Por su parte, el lateral Trent Alexander-Arnold reconoció que será difícil pero, como Klopp, no piensa en la eliminación. "Va a ser muy difícil, pero creemos en nosotros y en Anfield todo es posible. Esperemos que sea una noche especial", auguró.

"Tenemos dos de nuestros goleadores fuera, pero habrá otros compañeros que querrán ser héroes. Tenemos goleadores, será una noche especial, tenemos una oportunidad y quien juegue querrá demostrar que merece oportunidades como esta", aportó sobre las bajas de Firmino y Salah.