Kilian Jornet, en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno en los Pirineos: "No es lo que necesita"

El corredor y esquiador de montaña Kilian Jornet alertó este miércoles de que una candidatura Pirineos-Barcelona para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "no es lo que necesita el Pirineo" en el actual contexto de emergencia climática.



"Ningún estudio indica que la cantidad de nieve vaya a ser suficiente y no podemos basarnos en la producción de nieve artificial. Se crearían infraestructuras que quedarían obsoletas por la falta de público y las condiciones climáticas", afirmó el alpinista catalán en una rueda de prensa organizada en Barcelona por la Plataforma Stop JJOO, en la que compareció por vía telemática.



Aunque reconoció que participar en unos Juegos "es el sueño de todo deportista", Jornet se posicionó en contra de la candidatura al considerar que "perpetúa un modelo económico y turístico insostenible a nivel medioambiental", si bien no descartó participar en una cita olímpica "si se hace en un lugar que tenga sentido". "Hay cosas más importantes que el deporte a nivel de sociedad y medio ambiente. Es necesario un modelo sostenible para el Pirineo, que permita a la gente vivir todo el año. El Pirineo no necesita unos Juegos", reflexionó el deportista catalán.



Jornet participó en un acto convocado por la Plataforma Stop JJOO para presentar un manifiesto en contra de la candidatura Pirineos-Barcelona 2030. El documento ha sido firmado por una cuarentena de personas y entidades arraigadas al Pirineo catalán, entre los que destacan el propio Jornet, la alpinista Araceli Segarra, el filósofo Xavier Antich o la científica Anna Pérez.



La plataforma, presentada este agosto, pretende aglutinar a los habitantes del Pirineo que rechacen un proyecto olímpico que, según su portavoz, Bernat Lavaquiol, ha sido concebido "desde Barcelona, de espaldas al Pirineo y con falta de transparencia por parte del Govern".



"Nuestros objetivos son lograr la retirada de la candidatura olímpica y que la inversión prevista se destine a cubrir las necesidades del Pirineo. Adaptar la economía al cambio climático", declaró Lavaquiol, para quien los JJOO reforzarían "un modelo socio-económico de monocultivo turístico que echa a la gente joven del Pirineo".



"Esta candidatura va a caer por su propio peso, como las siete anteriores que se presentaron en la zona", resumió el portavoz, que incidió en la inviabilidad de la candidatura por razones medioambientales: "Estamos en pleno cambio climático, no habrá nieve".