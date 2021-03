Khabib Nurmagomedov no volverá a subirse a un octógono

El luchador ruso de artes marciales mixtas Khabib Nurmagomedov, verdugo del irlandés Conor McGregor en 2018, anunció este sábado su retirada oficial de la UFC. Así lo hizo saber el propio mandatario de la compañía, Dana White, en una publicación de Twitter donde aparece junto al daguestaní: "Fue increíble verte trabajar, gracias por todo y disfruta de lo que viene a continuación mi amigo".

Nurmagomedov se hizo eco también de la publicación de White y agradeció todo el apoyo durante su carrera deportiva. "Muchas gracias, hermano, y a todo el equipo de la UFC por la oportunidad de probarme a mí mismo. Vosotros habéis cambiado la vida de muchos para siempre gracias a este deporte", aseguró, para luego añadir: "Nunca olvidaré tu actitud hacia mí, mi padre no lo olvidó y mis hijos te recordarán".

29-0 it is.



He is �� officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2