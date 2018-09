Kenia, entre los tres países con más casos de dopaje

Un total de 138 deportistas kenianos dieron positivo en alguna sustancia prohibida entre 2004 y el pasado 1 de agosto, según la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que sitúa a Kenia como uno de los tres países del mundo con más casos de dopaje en el deporte, informaron medios locales.

De los 138 deportistas que dieron positivo en alguna sustancia prohibida, el 95 % eran corredores de larga distancia, pero esta categoría es también la más controlada y donde más pruebas antidopaje se realizan, según un informe de esta agencia.

La WADA reveló que, a pesar de que los casos de dopaje son comunes en el país, se hace de una forma "poco sofisticada, oportunista y descoordinada".

"Los atletas de clase baja usan nandrolona (un esteroide anarbolizante que fomenta la masa y fuerza muscular), que es barato y fácil de conseguir, pero a la mayoría les pillan en el primer test", explicó el director de inteligencia e investigaciones de la WADA, Gunter Younger, en la presentación del informe este jueves en Nairobi, según publica hoy el Daily Nation.

La forma de doparse de los atletas del país africano es "drásticamente diferente" a cómo se hace en otros países, puesto que los deportistas no están "suficientemente educados" en la materia y los curanderos o médicos no profesionales que les asisten no controlan o desconocen su rol en proveer las sustancias prohibidas.

Además, Younger apuntó que no hay evidencias de que exista una "sistema institucionalizado o una red criminal" involucrada en el dopaje en el país. Sin embargo y a pesar de los hallazgos, la WADA reconoce que es difícil estimar cómo de mal está la situación en cuanto a dopaje en el país por la "falta de pruebas de laboratorio".

A finales de agosto, esta agencia anunció que Nairobi albergará el primer laboratorio antidopaje de África Oriental, financiado por la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) con el apoyo de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y el Grupo Lancet de África del Este.

Con el laboratorio en la región, las muestras recolectadas en África Oriental ya no tendrán que ser transportadas a laboratorios antidopaje localizados en Europa o en Sudáfrica como se hacía hasta ahora.