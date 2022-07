Katir: "Esto solo es el comienzo, espero traer otra medalla en el Europeo"

El atleta español Mohamed Katir se declaró "muy feliz" por lograr la medalla de bronce en los 1.500 metros del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Eugene (Estados Unidos), y afirmó que "esto solo es el comienzo" porque ambiciona conseguir volver a subirse al podio en el próximo Europeo en agosto en Múnich (Alemania).

"Estoy muy bien, muy feliz por conseguir una medalla y más en un Campeonato del Mundo. Estoy muy orgulloso y espero que haya hecho disfrutar a mi país, a mi pueblo, a mi familia. Solo es el comienzo, ahora viene el Europeo y espero hacer disfrutar otra vez a España y traer otra medalla", comentó en declaraciones al servicio de prensa de la federación (RFEA).

García Romo: "España está en un momento muy dulce en el 1.500"

Por su parte, Mario García, cuarto con el tercer mejor registro español de la historia (3:30.20), no salía tampoco de su asombro por la marca lograda en Eugene. "No me lo creo. Esto es como Nerja pero a un nivel más alto. Esto demuestra que España está en un momento muy dulce en el 1.500 y espero que inspire a todos esos chavales de categorías inferiores. Ahora quiero inspirar a la siguiente generación de atletas españoles", manifestó.

El campeón de España de 1.500 dijo que "sabía que podía estar luchando por las medallas", pero que la marca de 3:30 le parece "increíble". "Sabía que la carrera iba a ir rápida, pero no sabía si iba a estar listo para 3:30. Los entrenamientos han sido muy buenos, pero esto es un nivel excepcional. Estar en 3:30 y ser uno de los mejores europeos de la historia demuestra que todo el trabajo hecho estos años ha merecido la pena. Si trabajas y crees en tu entrenador puedes conseguir muchas cosas", sentenció.

Respecto al próximo Europeo, García comentó que "va a ser como un Mundial" y que intentará "estar seleccionado" para poder disputarlo el próximo mes en Alemania.