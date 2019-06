El juez rechaza que el Girona se persone en el caso Oikos

FÚTBOL AMAÑOS

El juez que instruye el caso Oikos de amaños de partidos de fútbol ha rechazado que el Girona pueda personarse como acusación particular en el caso, al no considerarlo como ofendido ni perjudicado por los hechos, pero sí que ha aceptado la personación del Real Valladolid.,En una providencia fechada el viernes y a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Ángel de Pedro considera que el Girona "no tiene la cualidad de ofendido por el delito, al no ser titular del bien ju