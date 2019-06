Josep Vives: "No podemos perjudicarnos retransmitiendo lo que hacemos o no"

El portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, prefirió no pronunciarse sobre los rumores sobre los fichajes de Neymar y de Antoine Griezmann, afirmando que solo hablan de "operaciones cerradas" y que no se pueden "perjudicar retransmitiendo" lo que hacen, al tiempo que avisó de que no hay "ningún inmovilismo" tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones.

"Este portavoz nunca descartará nada ni dejará de descartar nada, pero porque no forma parte de sus competencias. No haremos referencia a ninguna operación respecto a nadie, ni de Neymar ni de nadie, sólo hablaremos de lo que podamos tener cerrado", trató de zanjar Vives este lunes en rueda de prensa.

El portavoz remarcó que no era cuestión de "de abrir ni de cerrar ninguna puerta" en cuanto a una posible vuelta de Neymar. "Hay una historia con él, de sobra conocida por todos y en la que nos hemos posicionado y comentado, pero eso forma parte de un momento determinado con un jugador que no es del Barça. Hablar sería caer en una trampa y perjudicarnos", advirtió.

Vives indicó que "forma parte de una reflexión interna de los responsables del club sea el jugador que sea" sobre el rechazo de la afición a una posible vuelta del brasileño o del fichaje de Antoine Griezmann.

"Cuando se contrata a alguien entendemos que siempre se valoran todas las circunstancias y vamos a tener a los mejores jugadores pero en un marco económico que no hipoteque el club ni su sostenibilidad. Tenemos un grupo de personas expertas que tratan de hacer las mejores operaciones posibles", agregó al respecto, aclarando que no van "a establecer criterios generales sobre un momento que pasó y que tuvo sus circunstancias peculiares".

Sobre Griezmann y las declaraciones la semana pasada de Miguel Ángel Gil María diciendo que sabía desde marzo que había fichado por el club azulgrana, también fue esquivo. "Nos constan estas declaraciones, pero no vamos a hacer comentarios, es su opinión. Venimos aquí para explicar operaciones cerradas, las entradas y salidas las comunicamos, no podemos perjudicarnos retransmitiendo lo que hacemos o no", apuntó el portavoz, que insistió en hablar de "operaciones futuras" preguntado por un posible cambio entre Cillessen y Neto.

"NO HAY NINGÚN INMOVILISMO, OTRA COSA ES SER DISCRETO"

"Este es un club extraordinario, permítanme ese punto de petulancia. Pensamos que debemos ser atractivos para muchos jugadores que quieran triunfar aquí y jugar con nuestro estilo. Habrá jugadores que tengan otras opciones que les hacen más ilusión, pero queremos que quien venga lo haga convencido, que venga a luchar por su puesto y con ganas", declaró, avisando que no le "consta" que haya habido una conversación entre Ernesto Valverde y el defensa holandés Mattijs de Ligt.

Vives también aseveró que no hay "ningún inmovilismo" en el club desde lo sucedido en Anfield, en comparación con los fichajes anunciados por el Real Madrid. "Este es un club con una actividad extraordinaria, otra cosa es que sea discreto o que lo haga con una tranquilidad que forma parte de nuestro 'ADN'. Trabajamos intensamente y de forma continuada, no de 40 días", comentó.

"Se toman decisiones, otra cosa es cuando se ejecutan. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad y confianza hacia nuestros aficionados. Que hay otros clubes que hayan tomado decisiones y las hayan ejecutado y explicado es porque tienen otra dinámica distinta que respetamos muchísimo", prosiguió el directivo.

Este recalcó que el Barça "siempre está reflexionando, decidiendo y actuando de manera continuada". "Una situación como la de Liverpool duele porque había una gran ilusión por llegar a una final de 'Champions' o por ganar una final de Copa, pero eso no cambia el criterio de esta Junta Directiva de como hacer las cosas por una derrota que disguste. Tenemos ilusión por un proyecto nuevo para luchar por todos los objetivos", detalló.