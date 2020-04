José Perurena celebra su triunfo contra el coronavirus: "Me esforcé por cruzar la línea de meta"

Sobre el aplazamiento de Tokyo 2020: "Estoy de acuerdo al 100 por cien, no se podía garantizar competir en igualdad"

A los deportistas: "España necesita vibrar con vosotros para salir de esta locura"

El presidente de la Federación Internacional de Piragüismo y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), José Perurena, de 75 años, celebró que se ha recuperado de su contagio por coronavirus gracias a una "actitud positiva" y a que se esforzó "por cruzar la línea de meta", y expresó su total acuerdo con el aplazamiento hasta julio del próximo año de los Juegos de Tokyo 2020.

En declaraciones a Europa Press, José Perurena expresó su agradecimiento hacia las personas que se han preocupado por su salud en las últimas semanas y el personal sanitario del Hospital La Luz de Madrid, en el que ha permanecido ingresado una semana antes de ser dado de alta y completar la recuperación en su domicilio.

"Efectivamente, tengo el virus. He estado ingresado en la Clínica de la Luz durante 7 días y solo tengo palabras de agradecimiento a todo el equipo, que ha estado 'de diez'. Desde hace una semana estoy en casa, recuperándome, y el día de mi cumpleaños, el médico me ha dicho que estaba curado", comentó.

El miembro del COI confesó que la enfermedad le llegó "por sorpresa". "Cuando estás en la habitación del hospital te das cuenta de los errores: había viajado a Barcelona en el mes de febrero, reuniones varias en Madrid, pero, además, de forma estúpida porque estaba advertido por mis amigos de Corea y Japón de que la epidemia era muy, muy seria", reconoció.

Ahora, más tranquilo en casa y recuperado del contagio del virus admitió que se pregunta cómo lo ha vencido. "Y no tengo respuesta. El oxígeno, el trato delicado de los médicos y enfermeras, los retrovirales ... ni idea. Creo que todo influye, y también que me tomé en serio y de forma positiva esta enfermedad. Los deportistas sabemos que todo termina cuando cruzas la línea de meta, y me he esforzado por cruzarla", comparó.

En cambio, Perurena sí tiene claro que "la única forma de combatir esta epidemia es quedándose en casa". "Además, tenemos la tranquilidad de tener en Madrid una magnífica Sanidad pública y privada y un alcalde y presidenta que están a la altura de las circunstancias, y esto te da una tranquilidad inmensa", subrayó.

"SIN BACH NI JAPÓN LOS JUEGOS SE HABRÍAN CANCELADO"

Durante su estancia en la clínica, el presidente de la Federación Internacional de Piragüismo mantuvo varias videoconferencias con su homólogo del COI, Thomas Bach, y se declaró "al cien por cien de acuerdo con la decisión" del aplazamiento de los Juegos.

"Porque los dirigentes deportivos tenemos la responsabilidad de poder garantizar competiciones en igualdad de condiciones para todos, y durante el 2020 no se podía garantizar la igualdad. Hay muchos países en los que no se puede entrenar en el momento más importante de la preparación", destacó.

En el caso de España, que cuenta, según él, con el mejor equipo de piragüismo de la historia, éste "se quedaría sin posibilidades". "Y el mayor honor que puedo tener es poner la medalla de oro a uno de nuestros piragüistas y escuchar el himno desde el podio", subrayó.

Olímpico en kayak en los Juegos de México 1968, Perurena ensalzó que el COI, por vez primera, decidiera aplazar la cita y no cancelarla como ocurrió en 1916, 1940 y 1944 debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial.

"Es la primera vez que el COI decide aplazar los Juegos, y no cancelarlos como ocurrió en las dos guerras mundiales. Esto ha sido posible porque el presidente es Thomas Bach y los Juegos son en Japón. En otras circunstancias, tengo la seguridad de que se habrían cancelado", sentenció.

En esos Juegos de Tokyo 2020, pero en 2021, José Perurena exhortó a los deportistas españoles a lograr un gran resultado para mitigar el dolor causado por la pandemia de la COVID-19. "Mi recomendación a todos los deportistas españoles: 'Seguid confinados porque tenéis 15 meses para preparar correctamente los Juegos. El país y los españoles necesitamos de vuestros triunfos para salir de esta locura, necesitamos vibrar con vuestros éxitos'", afirmó.