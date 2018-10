José María Giménez: "No dudamos en ningún momento y ahora estamos en una buena situación"

El defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez aseguró que, aunque no arrancaron sólidos la campaña, él veía "bien" al conjunto rojiblanco y que por ello no dudaron "en ningún momento", algo clave para dejar atrás ese momento y encontrarse ahora "en una buena situación que hay que aprovechar".

"Yo valoré siempre que estábamos bien, aunque decían que no, no sé si tanto la gente, pero se comentaba que no era un buen inicio y los resultados no habían acompañado, sobre todo al principio, pero al equipo se le veía bien y que iba a sacar esa especie de resultados negativos del principio", señaló Giménez en la web del club tras ser elegido 'Jugador Cinco Estrellas' de septiembre por votación de los aficionados a través de las redes sociales del club.

El central dejó claro que pese a ese momento de la campaña no dudaron "en ningún momento". "Ahora estamos en una buena situación y hay que aprovecharlo", admitió. "Logramos (ante el Betis) una victoria muy importante que nos deja muy bien posicionados en este inicio de temporada. Hay que seguir por esta línea para conseguir cosas importantes que es lo que todos queremos", añadió.

El rojiblanco se lesionó muscularmente ante el Brujas, pero tras no acudir a la llamada de Uruguay en este parón, ahora esas "pequeñas molestias" ya las está superando". "Estoy muy bien y quiero estar cuanto antes con el equipo", remarcó.

"Estoy contento y feliz porque uno siempre trabaja para seguir creciendo y ayudar al equipo de la mejor manera posible, y un reconocimiento de la gente es muy motivador para mí. Estoy muy agradecido a mis compañeros porque sin su ayuda no sería posible y ahora tenemos que tratar de seguir por esta línea que estamos manteniendo", añadió Giménez sobre el premio recibido.

En este sentido, reconoció que "es especial" sentir el cariño de su afición. "Jamás me imaginé tener este cariño que tiene la gente hacia mí, es increíble porque a veces me pregunto que hice yo para que la gente me apoye de la forma que lo hace. Yo voy a seguir tratando de hacer las cosas que hago y ayudando a mis compañeros para devolver el cariño que la gente me brinda de la mejor manera que pueda, que es dejando todo en la cancha", sentenció.