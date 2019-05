Jorge Vilda: "Vamos al Mundial con Plan A, B, C y uno para la épica"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, recalcó que ha elegido a las 23 jugadoras que pueden acercar al equipo "más a la victoria" en el Mundial de Francia, destacando una polivalencia que le permitirá tener en el torneo "Plan A, B, C y uno para la épica si las cosas van mal" y pidiendo a las ausentes que no lo vean como "un fracaso".

"Hemos hecho un seguimiento exhaustivo de todas, de su temporada, sus actuaciones con nosotras, los entrenamientos, los partidos, la experiencia y la juventud. Son muchísimos aspectos y variables, hemos elegido a las 23 que entendemos que nos van a acerca más a la victoria", señaló Vilda en rueda de prensa para valorar su lista de convocadas para la Copa del Mundo.

El madrileño, que quiso tener un recuerdo con las jugadoras que no han podido entrar "por lesión" como el caso de la valencianista Marta Carro, que se rompió el cruzado en la pasada Copa Algarve, indicó que ya lleva "tiempo" avisando que se iban a quedar fuera "jugadoras de gran nivel y que lo tienen todo para estar".

"Pero sólo hay sitio para 23, si fuera de 30 también se quedarían algunas fuera, pero hasta 24 horas antes del primer partido tienen opciones de entrar si sucede cualquier lesión, así que nadie se deje llevar porque en cualquier momento pueden ser llamadas", añadió Vilda, que no ha hablado con las no convocadas, insistiendo que "en el futuro pueden entrar", preguntado por casos como los de Ángela Sosa o Alba Redondo.

"No lo tienen que ver como un fracaso, tienen que seguir trabajando porque en 15 ó 20 días pueden volver a entrar", remarcó, aclarando que el vídeo que se difundió por las redes sociales para dar a conocer la convocatoria estaba hecho "con 35 ó 40 jugadoras" en principio.

El preparador del combinado nacional se refirió a la inclusión de Patricia Guijarro, que lleva sin jugar cinco meses. "Tiene el alta médica y el alta deportiva. Personalmente he hablado con ella y tiene buenas sensaciones y se encuentra bien. Lleva cuatro meses con la lesión, que no es articular ni muscular, pero tenemos muchas esperanzas en que la mejor jugadora del Mundial Sub-20 esté con nosotros y en las mejores condiciones", admitió.

"Patricia ha demostrado que puede competir al máximo nivel. En la final de la 'Champions' no jugó, pero fue una buena noticia que entrara en la convocatoria", prosiguió sobre la balear, futbolista de un FC Barcelona que dio "la cara" en la final ante el Lyon, "una selección con las mejores del mundo, salvo las estadounidenses". "Fue un paso adelante y una gran noticia para el fútbol femenino español, va a ser positivo para todos", comentó.

Vilda cree que las azulgranas salieron "reforzadas" pese a la derrota. "Tener esas experiencias y sentirlas siempre suma, enfrentarte a las mejores te hace mejor futbolista y mejor equipo. Sé que están mentalmente bien y que necesitan un proceso, pero físicamente están en buena condición y en el día 8 estaremos en un pico de forma, seguro", subrayó el seleccionador.

Sobre su lista, aseguró que es "compensada y anticipando situaciones que se puedan dar en el Mundial". "Todas las demarcaciones están bien cubiertas por si hay un percance y tener polivalencia nos da mucho porque puedes cambiar los partidos con un Plan A, B y C. Nosotros vamos con estos tres y uno para la épica por si las cosas van mal", declaró.

"SOMOS CAPACES DE PLANTAR CARA A CUALQUIERA"

"Este es un grupo muy unido, que tiene mucha ilusión y ganas, con grandes jugadoras que estar al nivel para entrar bien en los partidos y competir bien", agregó el madrileño, que reiteró que "nadie" les va a ganar en Francia a "ilusión".

Ahora, prefiere centrarse "en la preparación". "Cuando la pasemos nos centraremos en llegar mentalmente bien. El objetivo principal es mejorar, el Mundial es el mayor escaparate y es un hito muy importante, pero no es algo finalista. No es simplemente ganar un partido, es ver que seguimos dando pasos adelante como llevamos haciendo estos 4 años. Cada vez estamos más cerca de las grandes potencias y somos capaces de plantar cara a cualquiera", consideró.

El técnico no quiso presión por ganar en el debut ante Sudáfrica porque "puede ser importante, pero no determinante". "Empezar bien sería el mejor de los escenarios, pero incluso perdiendo los dos primeros y jugándotela contra China y estando en el último minuto vamos a tener opciones. Este equipo tiene un potencial enorme", resaltó, "convencido" de que la importancia de que las jugadoras del Atlético y las del Barça pueden tener vacaciones tras las finales de Copa y 'Champions'. "Me consta que han cogido aire. Estamos convencidos de que vamos a llegar con un estado de forma máximo y con velocidad y 'chispa'", advirtió.

Vilda, que cree que las más jóvenes están "preparadas más que de sobra" y que deben sentirse "arropadas", dio toda la importancia a las jugadoras. "Este 'staff' es muy cualificado, con gente muy unida y que trabaja para analizar a los rivales y hacer entrenamientos de calidad. Todos tenemos que ser una familia si queremos llegar lejos, pero las protagonistas son estas 23", sentenció.