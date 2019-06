Jorge Vilda: "Hemos venido a hacer historia, queremos estar a la altura de Alemania"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, reconoció que "la mejor versión" de su equipo está todavía por verse en el Mundial de Francia donde este miércoles tendrán su primer gran examen ante la potente Alemania, rival ante la que quieren "estar a su altura" porque han venido a "hacer historia" y donde no descartó la presencia de Dzsenifer Marozsan porque "con un dedo roto del pie se puede jugar".

"Del debut ante Sudáfrica me quedo primero con lo positivo, con la entrada del equipo, que estuvo bien y concentrado. Sí que es verdad que tras el gol sufrió un pequeño bajón, pero se repuso en la segunda parte, donde fuimos a por el partido y lo remontamos, que en un Mundial es complicado. Pero me quedo con que la mejor versión del equipo está por verse", señaló Vilda este martes en rueda de prensa.

El madrileño dejó claro que "la esencia" del combinado "no va a cambiar" porque enfrente tengan a una de las favoritas. "Se pueden cambiar ciertos matices en función del rival, pero las decisiones previas las tomo la noche antes del partido", advirtió. "La decisión del once la tomaré esta noche, pero no por no adelantarlo, es que ellas tampoco lo saben y son las primeras que deben saberlo", añadió sobre posibles cambios en su once.

"Nos enfrentamos a un equipo que es favorito para lograr el título mundial, para ser primero de grupo y para este partido de mañana. Aspiramos a estar a la altura de Alemania algún día y estamos trabajando muy duro y por eso estamos teniendo esa progresión. Este miércoles queremos estar a su altura", subrayó Vilda.

En este sentido, no descarta la presencia de una de las estrellas del combinado rival, Dzsenifer Marozsan, pese a que la propia seleccionadora alemana confirmó que no jugará lo que queda de la fase de grupos por tener roto un dedo del pie. "Yo mismo he podido jugar con un dedo roto y otros jugadores también lo han hecho infiltrados. Esperamos a las mejores jugadores alemanas", indicó. "¿Qué esta confirmada su baja? Yo confirmo que con un dedo roto se puede jugar al fútbol", zanjó sonriente.

Para el seleccionador nacional, el choque de este miércoles "puede tener ciertas similitudes" con el amistoso que jugaron ambas en Erfurt en noviembre y que se saldó con empate sin goles. "Han cambiado de seleccionador, pero siguen haciendo el mismo fútbol. La de noviembre fue la vez que más cerca se ha estado de ganar a Alemania y en un Mundial serán los pequeños detalles los que marquen el devenir del encuentro", advirtió.

"A mí me encanta ver la mirada de mis jugadoras el día previo a partido y ellas tienen puesto el reloj de la competición en hora. No hemos tenido la suerte de jugar muchas veces contra Alemania y nunca se ha podido ganar hasta ahora, pero hemos venido a hacer historia", aseveró Vilda.

El entrenador reconoció que "de repente se ha levantado muchísima expectación" sobre el combinado nacional. "Es algo nuevo a lo que nos estamos adaptando y las jugadoras lo están haciendo perfectamente bien. Se ha atendido a todo el mundo y me siento muy orgulloso de mis jugadoras en todos los aspectos", apuntó.