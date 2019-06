Jorge Vilda: "Estados Unidos nunca ha sentido contra nadie lo que ha sentido contra España"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, celebró, pese a la derrota por 1-2 en los octavos de final del Mundial de Francia, haber sido capaces de haber "igualado" y "anulado" a los Estados Unidos, y recalcó que la actual campeona del mundo "nunca" había sentido en un campo lo de este lunes contra su equipo, mientras que eludió criticar la decisión del segundo penalti.

"Lo que hemos visto en el campo es para que estemos muy orgullosos, todo el país, yo lo estoy. A nivel competitivo hemos igualado a la mejor del mundo, hemos sido capaces de anularles y que no sacasen todas sus grandes cualidades. Pienso que hemos dado un salto cualitativo muy importante y que no hemos tenido premio, pero también sabemos crecer desde la derrota y auguro muy buen futuro", expresó Vilda en rueda de prensa.

El técnico no quiso valorar el segundo penalti. "Nosotros desde el banquillo no tenemos la visión para determinar si ha sido o no, pero siempre vamos a aceptar las decisiones de los árbitros y el VAR", comentó. "Ya es pasado", respondió tras volver a ser cuestionado y asegurando estar "orgulloso" de la reacción de sus jugadoras tras el 1-2. "Esa mentalidad fuerte es la que nos va a hacer crecer y estar pronto cerca de las potencias", advirtió.

"Si un partido contra los Estados Unidos lo pierdes por dos penaltis es porque España ha estado muy bien, ha dado la cara, ha competido y ha ido a por el partido hasta el final e incluso ha tenido opciones de ganar. Soy positivo porque han pasado cosas muy buenas", prosiguió. "Seguro que ellas se acuerdan de este partido durante mucho tiempo, nunca han sentido lo que han sentido hoy y eso hace que me enorgullezca", afirmó Vilda.

El seleccionador cree que fue "un duelo muy igualado" y "más físico", y en ese sentido echó "de menos alguna posesión más larga" que les diese "más oxígeno para defender con más intensidad y para atacar con más efectividad".

Además, se toparon con la lesión de Vicky Losada, con un fuerte golpe en el ojo. "No podía ver y estaba incómoda", lamentó. "Queríamos reforzar el centro del campo y hemos cambiado el dibujo con una jugadora más ofensiva como Nahikari para que sus dos centrales no tuvieran tanta comodidad para sacar el balón y para tener más profundidad", indicó.

"Les he felicitado por el trabajo. Han sido 50 días seguidos concentrados y todo lo que ha sucedido ha sido muy bueno en cuanto a equipo, grupo y jugadoras, cada jugadora ha dado un salto cualitativo. Tenemos grandes jugadoras que pueden estar en el top 10 mundial y lo mejor es que el futuro que viene es buenísimo. Se tienen que ir con la cabeza alta", remarcó.

Además, consideró que podrían haber tenido "más opciones" con un sorteo diferente. "Compitiendo a este nivel es difícil que cualquier equipo nos supere, esperamos tener más suerte con los sorteos en el futuro, pero también nos la tenemos que ganar trabajando", opinó.

"La RFEF está afrontando un nuevo proyecto con una inversión que ha multiplicado lo que se daba y en un futuro próximo se va a notar. Este Mundial también será un impulso para la cantidad de licencias porque seguro que muchas niñas pequeñas se animan más. Esto es una rueda cada vez más grande que no se puede parar. Ya saben que España va a ser una liga y una selección en el futuro de las más potentes", sentenció Vilda.