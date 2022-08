El nadador español Joan Lluis Pons apunta al podio en los 400 estilos tras lograr este jueves la clasificación para la final de los Europeos de Roma, que se disputará esta tarde, con la segunda mejor marca de todos los participantes.

Pons, que firmó un tiempo de 4:16.17 minutos, tan sólo se vio superado por el veterano húngaro David Verraszto, triple campeón de Europa en los años 2014, 2016 y 2018, que logró el mejor registro de las preliminares con un crono de 4:15.52.

Apenas 65 centésimas de diferencia que permiten al nadador balear, que ya se colgó la medalla de bronce en esta distancia en los Europeos de Glasgow 2018, soñar con pelear por los metales.

Joan Lluis Pons: "Estoy muy contento, porque es mi tercera final consecutiva en este evento a nivel europeo".





"Estoy muy contento, porque es mi tercera final consecutiva en este evento a nivel europeo", señaló Pons, que el pasado año tuvo que conformarse con la séptima plaza en la final de los Europeos disputados en Budapest.

Y es que Joan Lluis Pons, cuarto en los Mundiales de Gwangju 2019, es siempre una garantía para el equipo español, que en tan sólo una jornada ya ha mejorado en estos Europeos de Roma los grises resultados firmados en los Mundiales disputados el pasado mes de junio en Budapest, en los que la natación española no logró ninguna plaza de finalista.

Final en la que en ausencia del francés Leon Marchand, oro en los 200 y 400 estilos en los Mundiales de Budapest, el nadador español tendrá como principales rivales en la lucha por el podio además de al húngaro Verraszto a los italianos Alberto Razzetti y Pier Andrea Matteazzi."Intuyo que los italianos se han reservado un poquito para esta tarde y además juegan en casa, pero es una final y todo está por ver. Hay que ir a por todas y a ver qué tal sale", concluyó el nadador balear.

Paula Otero estará en la final de los 800 libre

Joan Lluis Pons no será, sin embargo, el único español que se aseguró pelear por las medallas en la capital italiana, donde Paula Otero logró la clasificación para la final de los 800 libre. La nadadora gallega, que firmó un tiempo de 8:35.60 minutos, partirá con la séptima mejor marca en una final en la que la italiana Simona Quadarella, que logró el mejor crono de las preliminares con un registro de 8:23.46, no debería tener problemas para lograr su tercer titulo continental consecutivo.

"Le tengo mucho cariño a esta piscina porque el año pasado gané mi primera medalla internacional aquí -Otero fue bronce en los 1.500 en los Europeos júnior disputados en 2021 en Roma- y me decía que no me podían salir mal las cosas, porque es mi piscina", indicó Otero.

Otros nadadores españoles

África Zamorano y la joven Carmen Weiler sellaron su clasificación para las semifinales de los 200 espalda, con el séptimo y noveno mejor tiempo respectivamente, lo que les mete de lleno en la lucha por lograr un puesto en la gran final.

Por su parte, Mario Molla y Alberto Lozano lograron, tras mejorar sus mejores registros del año, el billete para las semifinales de los 50 mariposa, mientras que Lidón Muñoz se aseguró también su presencia en las semifinales de los 100 libre que se disputarán esta tarde.

Tan sólo Ainhoa Campadal, que no logró superar la ronda preliminar en los 100 libre, y Ángela Martínez, que se quedó con un tiempo de 8:39.32 a las puertas de la final de los 800 libre, en la que la ilicitana figura como primer reserva, no pudieron superar ronda.