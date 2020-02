Jesse Richman, ganador del Red Bull King of the Air 2020

El calendario anual de competiciones de Kitesurf, se abrió con el espectacular RED BULL KING OF THE AIR que se celebró este jueves en Ciudad del Cabo (SUDÁFRICA ), con unas grandes condiciones para el desarrollo de la competición, desde las 10:30 hasta las 18:00, se pudieron disputar todas las mangas. Desde la primera bandera verde con tres 'raiders' por manga, el espectáculo estaba garantizado.

El kiteboarder estadounidense Jesse Richman del NORTHKITEBOARDING Team, superó a Nick Jacobsen y Aaron Hadlow, excampeones del Red Bull King of the Air, para ganar por segunda vez después de siete horas de intensa competición en Kite Beach en Ciudad del Cabo.

Richman fue finalista del tres veces campeón Kevin Langeree el año pasado y usó eso para impulsar su progreso posterior contra el danés Jacobsen y el británico Hadlow. Jesse Richman, de 27 años ganó después de 34 series y siete horas con vientos constantes desde el principio en el día más grande de la competición, Red Bull King of the Air.

Por otro lado, el Team NORTHKITEBOARDING, está de enhorabuena, porque sus otros dos riders, ganaron los otros dos trofeos de la competición: el salto más alto fue para Marc Jacobs de Nueva Zelanda, que ganó el 'Woo Highest Jump of the Day' después de elevarse 22 metros en el aire; mientras que el 'Mystic Move of the Day' fue para Nick Jacobsen por el truco más complejo puntuado por los jueces, que anotó un 9.02 de un posible 10.