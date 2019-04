Javier Gómez (LaLiga): "El control económico ha cambiado la historia de LaLiga"

"Hubo una reflexión para el cambio, los clubes dijeron 'basta, no podemos seguir así'", dijo en el séptimo aniversario de la firma

La 'industria' del fútbol aportó 4.400 millones en cifra de negocio y precio de venta de jugadores en 2017-18

El Director General de LaLiga, Javier Gómez, subrayó que el protocolo de medidas de control económico, firmado el 25 de abril de 2012 entre la entonces Liga de Fútbol Profesional, el CSD y el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del que se cumplen 7 años, "ha cambiado la historia" y la gestión del fútbol profesional, aunque advirtió de la amenaza inflacionista por 'clubes-Estado' como el Manchester City y el PSG y el proyecto de la Superliga europea.

"Aquella firma ha cambiado la historia de LaLiga. A partir de ese momento, nos ganamos la sigla de profesional de nuestra 'marca'. Lo más importante fue la voluntad clara y el compromiso por escrito de los clubes de que hubiera un cambio. Eso ha sido el motor. Los clubes dijeron 'basta, no podemos seguir así' y esa voluntad se ha cumplido", manifestó en una entrevista a Europa Press en la sede de LaLiga.

A 30 de junio de 2020, la deuda de los clubes profesionales -cuya 'industria' aporta 4.400 millones de euros en cifra de negocio y precio de venta de jugadores, en 2017-18, un 20 por ciento más que el curso anterior- estará prácticamente 'a cero'. El contador se situará entre los 40 y 45 millones de euros, que es el mínimo por el concurso de acreedores a los que están sujetos 16 clubes de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3.

"Lo importante es tener la deuda controlada y los clubes profesionales en LaLiga Santander están 'controlados' y en LaLiga 1/2/3 puede que resten un par de temporadas para culminar ese proceso. La fotografía es que los clubes presentan unos ratios financieros de solvencia clara", se felicitó el experto económico de la patronal.

El panorama antes del control económico de LaLiga era "caótico", recuerda Javier Gómez. "Los clubes perdían dinero y se plantearon, cuando vino el caos, con la mayoría de los clubes en concurso de acreedores, impagos y exigencia de responsabilidad, que no podían seguir así. Hubo una reflexión de que debía haber un cambio. Dieron el paso y hoy son más profesionales en la gestión que hace 7 años", indicó.

En cambio, aparecieron 'sombras' en el proceso de transformación como los 'descensos administrativos' del Guadalajara, Murcia, Elche y el más reciente de este curso del Reus. "Cuando se implanta el control económico lo importante es que todo el mundo cumpla. Y quien no cumpla debe ser sancionado. En el caso del Reus no es que haya fallado el control económico, es que ha cumplido su objetivo. El mensaje es: 'tenemos unas normas que debemos cumplir para tener credibilidad y ser solventes, y quien no las cumpla, se les aplica el procedimiento disciplinario'. Y no hemos dudado en aplicarlo", argumentó.

Antes de 2012, apenas había sanciones a los clubes incumplidores y en los dos primeros años de la aplicación del control económico de LaLiga se alcanzaron cerca de 100 expedientes sancionadores. "Todos los clubes que han sido sancionados no han cumplido la norma. ¿Va a haber más 'casos Reus'? Estamos ayudando a los clubes que sigan creciendo y esperemos que no. El incumplimiento de los clubes es la excepción", destacó.

El reglamento de control económico empezó con 23 artículos y en la actualidad tiene 110. "Vamos desarrollando más casuística para que la competitividad sea más justa y pura. Es como el VAR; cada año actualizamos la norma y este año, por ejemplo, calculamos las cesiones entre clubes o la valoración de un jugador que llega de una Liga extranjera. Se elimina la discrecionalidad del órgano de validación de control económico", reseñó.

Además, también contribuyó el decreto para la venta centralizada de los derechos de televisión en mayo de 2015. "Con la firma del control económico se mandó un mensaje de credibilidad y fue uno de los pilares para que el Gobierno tomara esa decisión de vender conjuntamente los derechos porque iba a ser positivo, y resulta que acertaron. En tres años se duplicaron los ingresos", comparó.

La diferencia respecto al primer 'boom' de la venta de los derechos de televisión en 1997 fue que, entonces, "se produjo un alza de los impagos de los clubes". "Todo se lo gastaron anticipadamente. Esta vez, ese crecimiento, como estaba regulado y vigilado por un control económico, ha permitido que sirva para crecer y sanear", ensalzó.

"MÁS COMPLETO Y ESTRICTO QUE EL 'FAIR PLAY' FINANCIERO"

A su juicio, antes del control económico había una "competencia desleal" entre los clubes que cumplían las normas y los que se acogían al concurso de acreedores (23). "Ahora habrá 16 ó 17, pero están terminando porque los concursos llevan 6 o 7 años. En 4 años prácticamente no habrá clubes en concurso en el fútbol profesional", pronosticó.

La diferencia con el 'fair play' financiero de la UEFA, dijo a Europa Press, es que el control del organismo europeo es "a posteriori". "La UEFA te pregunta cómo ha sido tu cuenta de resultados en los últimos tres años. Y si has perdido dinero te aplica un plan. Pero, en LaLiga, además de eso, vamos a intentar que eso no ocurra. Nosotros le decimos a los clubes: 'sólo te puedes gastar esto'. El nuestro es a priori, es más completo y más estricto", sentenció.

LaLiga ha denunciado que clubes como el PSG o el Manchester City están "dopados" porque inyectan capital "camuflado" como patrocinio. "Según la norma, esa inyección es un máximo de 30 millones en 3 años. Pero estos 'clubes-Estado' están suscribiendo contratos como patrocinio cuando son aportaciones de capital de los accionistas. Si un patrocinio del PSG o el City lo comparas con el de otros clubes que tienen audiencias o seguidores 7 veces superiores no cuadra", se cuestionó.

Este 'dopaje' ha provocado que otros grandes clubes necesiten más ingresos para seguir compitiendo con estos clubes-Estado y se agrande la distancia entre los que más tienen y los que menos. "Esto es una amenaza no sólo para el fútbol español sino también para el europeo. Somos partidarios de que esas diferencias deben reducirse, pero en toda Europa porque sino perjudicamos a nuestros grandes clubes", aclaró.

Otra de las 'amenazas' para LaLiga es el proyecto de la Superliga europea que negocian la asociación de clubes europeos (ECA) y la UEFA. "No estamos de acuerdo en concentrar el dinero en 16 clubes europeos y en determinados jugadores, que ahora cobran 'equis' y después cobrarán el triple. Defendemos todo lo contrario: redistribuir el dinero en toda Europa para que mantener el atractivo de este producto. Esperamos que eso no ocurra", deseó.

"FISCALMENTE SOMOS MENOS COMPETITIVOS"

No piden un mejor trato fiscal sino el mismo que el de países del entorno como Inglaterra, Italia o Alemania. "El tratamiento fiscal a Ronaldo en Italia es totalmente distinto. O el pago a los agentes de jugadores aquí se dice que todo es rendimientos del trabajo. Pedimos que no nos mermen nuestra competitividad tratándonos desigualmente en comparación con otras ligas", lamentó.

Si no llegan grandes jugadores tendrán menos ingresos y se verán mermadas las arcas del Estado. "Ya ha habido un 'caso Ronaldo'. Fiscalmente somos menos competitivos, pero deportivamente seguimos siendo muy atractivas. No pedimos que se nos trate mejor que a otros sectores. Si 'estímulos' de la 'Ley Beckham' no se estuvieran aplicando en Francia, Italia o Inglaterra ..., pero se está haciendo para impulsar la economía", analizó.

Ante las elecciones generales del próximo 28 de abril, el Director General de LaLiga pide diálogo con los responsables de Deportes para acabar de tramitar el anteproyecto de la Ley del Deporte, aplazado por la convocatoria a las urnas. "Sólo pedimos que se nos escuche y que luego tomen las decisiones para mejorar el deporte", expresó.