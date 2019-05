Javier Fernández presenta un espectáculo de patinaje artístico flamenco

PATINAJE FLAMENCO

El expatinador español Javier Fernández ha presentado este jueves su nuevo espectáculo, "Flamenco on Ice", que muestra una fusión entre el patinaje artístico y el flamenco con la identidad cultural española como hilo conductor.,Durante la presentación, en la Embajada de Japón, el deportista ha explicado que "Flamenco on Ice" es una "nueva experiencia" que quiere que "otras personas disfruten en todo el mundo".,Para llevar a cabo el proyecto, el ex campeón mundial ha contado