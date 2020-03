Japón admite la posibilidad de aplazar los Juegos Olímpicos hasta finales de 2020

Tras el brote de coronavirus que cada día afecta a más partes del mundo una de las principales incógnitas es qué pasará con los Juegos Olímpicos que deben arrancar en Tokio el próximo 24 de julio.

La ola de eventos suspendidos y la gran preocupación por la propagación del Covid-19 han puesto el foco en Japón. Este martes el COI se reunía en Lausana para tomar las medidas oportunas.

La ministra olímpica de Japón, Seiko Hashimoto, ha revelado este martes que el contrato firmado con el Comité Olímpico Internacional (COI) permite que los Juegos se pospongan hasta finales de 2020 debido al nuevo brote de coronavirus.

La Junta Ejecutiva del COI, reunida en Suiza, expresó en un comunicado "su pleno compromiso con el éxito de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto de 2020".

Mientras el COI reflexiona sobre sus opciones, con su miembro Richard Pound subrayando que tienen hasta mayo para tomar una decisión, el Gobierno japonés ha desvelado que los Juegos podrían retrasarse a finales de año si es necesario.

"El Comité Olímpico Internacional tiene el derecho de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio solo si los Juegos no se llevan a cabo dentro de este año", dijo Hashimoto, infiriendo que el evento no podría retrasarse hasta 2021.

IOC Executive Board statement on the coronavirus (COVID-19) and the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/ShoNDBNSOK