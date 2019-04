Iván Pastor se clasifica para la medal race del Campeonato de Europa de RS:X

El español Iván Pastor logró clasificarse para la medal race del Campeonato de Europa RS:X que se está disputando en el Club Náutico Arenal de Mallorca desde la novena posición, mientras que Blanca Manchón terminó el viernes en el puesto 13 de la clasificación femenina general y es décima europea.

La regata final reservada a los diez mejores clasificados termina este sábado con la cita continental, donde el alicantino será el único representante español. Con un total de diez mangas completadas, Pastor selló su pase a la regata final, reservada a los diez mejores clasificados, aunque lo hizo sin opciones de alcanzar el podio.

"Estoy contento de volver a estar entre los mejores", aseveró Pastor al confirmarse su participación en la regata por las medallas. "Aquí ha habido nivel de campeonato del mundo más que de europeo y estar en la medal race no era nada fácil", recordó el alicantino.

Por su parte, el canario Ángel Granda aprovechó la penúltima jornada de la competición para mejorar posiciones y ascendió hasta el puesto 16 de la general. En RS:X femenino, Manchón completó la cuarta jornada de la competición en la decimotercera posición de la clasificación general.

La andaluza navegará el sábado con el resto de la flota de grupo oro, con la que podría mejorar su posición en la clasificación continental. En esta manga competirá junto a su compañera Pilar Lamadrid quien este viernes se situó en la vigesimoquinta plaza de la general absoluta femenina.

"No he estado fina. Me notaba bien físicamente y con buena velocidad pero cuando se te cruza un campeonato es difícil salir de allí. Estoy muy contenta sabiendo que estoy muy cerca de volver a representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, que es lo que me motiva ahora mismo", aseguró Manchón.