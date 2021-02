Italia paga los platos rotos de la derrota de Inglaterra ante Escocia

La selección de Rugby de Inglaterra se impuso con bonus ofensivo ante Italia por 41-18 en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Torneo Seis Naciones, celebrado este sábado en Twickenham. Inglaterra, campeón en curso del Seis Naciones, se reencontró con la victoria tras la dolorosa derrota sufrida la pasada jornada frente a Escocia (11-6).

Italia comenzó el choque ganando 5-0 tras un ensayo de Monty Ioane. Sin embargo, no consiguieron conservar la ventaja ante las embestidas de los ingleses y los de Eddy Jones se marcharon a los vestuarios con una ventaja de 12 puntos. En la segunda mitad, un ensayo de Jonny May, que se convirtió en el segundo máximo anotador de "tries" en la historia del combinado inglés, aumentó la renta de ventaja local.

Luego, Jack Willis certificó la vigésimo tercera victoria de Inglaterra sobre Italia en este histórico torneo, momentos antes de sufrir una grave lesión en su rodilla izquierda que le hizo abandonar el campo en camilla. Inglaterra, sumó un bonus ofensivo y cinco puntos que la colocan líder provisional del torneo, a la espera de que el resto de selecciones disputen los partidos correspondientes a esta segunda jornada. Los ingleses se enfrentarán a Gales en su próximo encuentro mientras que Italia se medirá ante Irlanda.