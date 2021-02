Irene Paredes: "No va con nuestra identidad tomarnos el partido ante Polonia de manera tranquila"

La internacional española Irene Paredes ha asegurado que a pesar de haber certificado ya la clasificación para la Eurocopa 2022 no se tomarán el último partido de la fase ante Polonia de manera "tranquila" porque no concuerda con su "identidad", ya que quieren ser un equipo "ganador y campeón" para conseguir "cosas grandes" en la próxima cita continental.

"Estamos teniendo muchas cosas buenas. Eso muestra un poco los objetivos que queremos, que seguimos siendo ambiciosas. Mañana nos podríamos tomar el partido de manera más tranquila, pero no es nuestra identidad. Queremos seguir dando nuestra mejor versión para llegar a esa Eurocopa al máximo y hacer cosas grandes", declaró en rueda de prensa.

La defensa del Paris Saint-Germain destacó también el trabajo de todo el grupo en el hecho de que solo hayan encajado un tanto durante la fase de clasificación. "Que nos hayan metido solo un gol no es solo mérito de la defensa, sino del trabajo defensivo de todo el equipo", manifestó.

"Muchas veces las defensas no tenemos que trabajar mucho, porque desde la punta se ha presionado bien y se ha recuperado el balón en zona alta, lo que permite volver a atacar. Forma parte del equipo que queremos ser, un equipo fuerte, ganador. Mostrando esa seriedad se van consiguiendo las cosas", añadió.

Tanto ella como la portera del Olympique de Lyon Lola Gallardo no estuvieron en Bakú debido a la decisión de la FIFA de no obligar a los clubes a ceder jugadoras a las selecciones en caso de que estas tuviesen que realizar posteriormente una larga cuarentena. "Fue duro cuando lo supimos. Fue un mal menor ver a las compañeras por la tele, con algo de envidia y pena", señaló.

"Por suerte, ya están de vuelta con el objetivo cumplido. Queríamos conseguir los tres puntos para estar clasificadas, pero ahí no acaba el trabajo. Afrontamos este partido con muchísimas ganas y con ganas de ganar. Queremos ser un equipo ganador y campeón, y para eso hay que sacar adelante todos los partidos", continuó.

La vasca se enfrentará este martes con su compañera en el PSG Paulina Dudek. "Es una grandísima jugadora, quizás ahora en el PSG sea el complemento perfecto para mí. Me llevo muy bien con ella, pero desde que empezó la concentración no nos hemos intercambiando mensajes. A pesar de ser muy buenas amigas, nos respetamos y respetamos nuestro espacio. No deja de ser una rival, después del partido ya nos daremos un abrazo", subrayó.

Por último, Paredes espera que puedan conseguir una victoria para dedicársela a la internacional Virginia Torrecilla, en tratamiento por un tumor cerebral. "Todo lo que hacemos es por y para ella. No hay mejor manera que acabar la clasificación que ganando mañana. Si juego y puedo marcar un gol para dedicárselo, mejor. Estamos con ella y le mandamos todos los días fuerzas para que pueda estar pronto con nosotras", finalizó.