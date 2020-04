La inspiradora frase de Darwin que utiliza el paralímpico Xavi Torres para mandar un mensaje de fuerza

Pocos deportistas han sacado tanta fuerza de la adversidad como lo ha hecho el nadador paralímpico Xavi Torres, ganador, entre otros títulos, de 16 medallas en los JJPP.

Xavi Torres, que presume siempre de una actitud muy positiva, ha 'tirado' de Darwin para mandar un mensaje de fuerza a todos sus seguidores en redes sociales: "No es la más fuerte de las especies la que sobrevive. Tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es aquella que se adapta mejor al cambio". Y acompaña la frase del naturalista inglés junto a una fotografía del propio Xavi Torres caminando mientras carga en sus brazos las prótesis de sus piernas. Es la imagen del libro 'Sin miedo a caerme', que publicó el año pasado.

··Nᴏ ᴇs ʟᴀ ᴍᴀ́s ғᴜᴇʀᴛᴇ ᴅᴇ ʟᴀs ᴇsᴘᴇᴄɪᴇs ʟᴀ ϙᴜᴇ sᴏʙʀᴇᴠɪᴠᴇ﹐ ᴛᴀᴍᴘᴏᴄᴏ ᴇs ʟᴀ ᴍᴀ́s ɪɴᴛᴇʟɪɢᴇɴᴛᴇ ʟᴀ ϙᴜᴇ sᴏʙʀᴇᴠɪᴠᴇ. Es ᴀϙᴜᴇʟʟᴀ ϙᴜᴇ sᴇ ᴀᴅᴀᴘᴛᴀ ᴍᴇᴊᴏʀ ᴀʟ ᴄᴀᴍʙɪᴏ”. ﹙Dᴀʀᴡɪɴ﹚ pic.twitter.com/HndoggCk0f — Xavi Torres (@xavi_torres) April 23, 2020

Xavi Torres practica la natación de alto nivel con la amputación de las cuatro extremidades, lo que no le ha impedido triunfar en el deporte y ser un referente en la vida. Confinado en su casa de Mallorca, sin piscina, sigue trabajando en el staff paralímpico del Deporte español, y comparó la libertad que nos ofrece el confinamiento con la que sienten algunos discapacitados en su día a día: "Una de las cosas que más nos está costando no es el hecho de quedarnos en casa sino saber que no tenemos la libertad para salir de casa. Cuando no tienes opciones no eres libre. Una de las cosas importantes de la discapacidad es la accesibilidad. Es decir, que seas libre para ir a donde quieres, cuando quieres. Pero hay mucha gente que en su día a día, en este sentido, no es libre al 100%. Así que si esta situación nos ayuda un poco a ser empáticos y a entender por qué es importante que nuestro entorno sea accesible y sea de libertad para todo el mundo en general, porque hay mucha gente que no es del todo libre...porque nos está costando entender que hemos perdido la libertad y eso que sabemos que es temporalmente", declaró recientemente en una entrevista concedida a Sportyou.